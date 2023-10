- Estabilidad: la causa es continuada y mantenida en el tiempo o por el contrario es inestable, no siempre está presente.

Señales que nos ayudan a detectar la indefensión aprendida

Hay algunos déficit asociados al síndrome de la indefensión aprendida que nos pueden ayudar a detectar cuando se está padeciendo. Estos son:

- Déficit motivacional: Inactividad o retraso en la aparición de nuevas respuestas, la persona no va a emitir una respuesta si no percibe que va a conseguir un resultado positivo. De esta forma la conducta se convierte en inútil “para qué voy a hacer esto, si no sirve de nada realizarlo”.

- Déficit cognitivo: Retraso o interferencia en el aprendizaje de nuevas tareas de éxito. Es decir, aunque la nueva situación pueda ser afrontada, el individuo indefenso no es capaz de verlo y lo que podría ser un aprendizaje de éxito se convierte en un fracaso.

- Déficit emocional: estado de ansiedad, miedo y depresión. Puede presentar afecto deprimido, que suele estar determinado por las expectativas de que malas o desfavorables consecuencias ocurrirán.