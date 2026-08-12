El intercambio en la formación de militares de Estados Unidos y de México viene de décadas atrás y ‘no son situaciones nuevas ni mucho menos extraordinarias’.

El General de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948), y el que escribe, retomamos nuestros encuentros, que por temas de salud y de viaje tuvimos que suspender, y que ahora reiniciamos. Esta es la 21 conversación y tuvo lugar la semana pasada, en Cuernavaca, Morelos, donde reside el General.

Me dice que ya “hace muchos años, que yo recuerde por lo menos desde la década de 1960, existe un intercambio de militares de Estados Unidos en funciones de instructor o profesor que desarrollan sus actividades en unidades especiales, centros de adiestramiento especializado y planteles militares mexicanos”.

Da como ejemplo, ya de muchos años, “que en la Escuela Superior de Guerra, situada en San Jerónimo Lídice, en la Ciudad de México, prácticamente de manera permanente un jefe u oficial del Ejército estadounidense funge como profesor del idioma inglés y eventualmente alguna otra asignatura”.

Y también ha sido una práctica constante que “un jefe u oficial mexicano enseña el idioma español a los cadetes de West Point en Nueva York, Estados Unidos, y participe en algunos otros ejercicios”.

El General, que fue Ssubsecretario de la Secretaría de la Defensa, recuerda, entre otros casos, que “el General de División del Estado Mayor, en retiro, y hoy Diputado federal, Luis Arturo Oliver Cen, fue primero instructor designado por la Secretaría de la Defensa (Sedena) en la Escuela de las Américas del Ejército estadounidense, y posteriormente, debido a su excelente desempeño, fue invitado como profesor a la Academia Militar de West Point”.

Y dice también que puede “citar a un General Brigadier del Estado Mayor, en retiro, quien hoy encabeza una miniempresa, que, en su momento, previo concurso por oposición y en virtud de sus capacidades y profesionalismo, fue asignado para concurrir en representación de nuestro Ejército, a la Academia Militar de West Point, para también desempeñarse como profesor invitado”. Y me dice que podría citar por lo menos una docena o más de casos similares.

Me confirma que también han concurrido oficiales estadounidenses y de otras nacionalidades a realizar el curso de Oficial del Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Mexicano. En lo particular, recuerda que tuvo “un compañero de grupo (44 Promoción 1973-1975) del Ejército Salvadoreño, y posteriormente, desempeñándome como profesor, tuve como alumno a un capitán estadounidense de apellido Freeman”.

El intercambio en la formación de militares de Estados Unidos y de México viene de décadas atrás y “no son situaciones nuevas ni mucho menos extraordinarias, muestran en cambio lo añeja y sólida que es la relación de intercambios académicos existentes entre las Fuerzas Armadas entre los países, en particular con los Estados Unidos de América”.

Desde hace años, los generales del Ejército de México que conozco, ahora todos en retiro, me han hablado de la muy buena relación que existe con el Ejército de Estados Unidos, a través del Comando Norte, y que siempre se reconocen como integrantes de dos instituciones cercanas, pero no piensan lo mismo, y no tienen la misma relación, con las agencias de seguridad de los vecinos del norte.