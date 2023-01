Un cañón, es un cañón, y puesto en el cuerpo de un periodista, es un intento de asesinato, aunque el agente haya reconsiderado de último momento, o mejor, que no se le haya ido la bala mortal, porque eso hubiera sido otra historia...

Y un Gobernador defendiendo al equipo. No se trata de una obra realismo teatral, ni tampoco una hechura rusa, al estilo de las obras de Písemski o Tolstoi, los padres de ese género de escenificación, sino del político más poderoso de Sinaloa, pues no olvidemos, que la sola referencia al estado, a muchos de dentro y fuera del país, le representa temor, incertidumbre, pánico.

Sucedió cuando respondió a la pregunta de si estaba detenido el policía que se atrevió a poner la punta de su arma en la humanidad del periodista Ernesto Martínez, del portal Los Noticieristas, y la respuesta fue la molestia, el enojo, el desparpajo, y de ahí para el real, no tenía por qué estarlo, si el suceso estaba bajo investigación y tenía derecho a que se le “respetaran sus derechos humanos” (sic), su presunción de inocencia, pero eso, no tiene ni pies ni cabeza, cuando se trata del Gobernador y es la persona más informada del estado.

Y eso, ocurrió en la conferencia semanera que debería ser un canal de comunicación, respeto e información entre el poder y los periodistas.

El Gobernador no reconoció la flagrancia y el abuso cometido, seguramente ante testigos de la propia corporación policiaca, incluso, compañeros del periodista de otros medios de comunicación o está registrado en una cámara.

En ese sentido fue más sensato y diplomático Cristóbal Castañeda, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, cuando señaló que detrás de esa acción reprobable y sancionable estaba seguramente el agotamiento físico y mental del agente que le restaba algo de tensión a la pregunta planteada.

Y sorprende, la respuesta del Gobernador, cuando unos minutos antes se había conmovido y solidarizado con la familia del niño que fue asesinado por una bala perdida de la noche del 31 de diciembre.

¿Cuál habría sido la respuesta en caso de que por el “agotamiento físico y mental” del agente si se le hubiera ido un tiro y mata al periodista?

La reacción seguramente hubiera sido otra, equidistante con el daño, pero como no sucedió, se va por la tangente y regaña como mal profesor y casi llama mentiroso a Ernesto Martínez.

Más, no paró ahí, acusó de carroñera a la prensa e insinuó por qué no toman café con los funcionarios del gobierno, pero sí, café con leche, con empresarios.

Cuanta desproporción, cuanta ignorancia del quehacer del periodismo, aquel que frecuentemente está en el lugar de los hechos y registra lo que la mayoría leemos o escuchamos en la comodidad de la casa o una cafetería, incluso el mismo Gobernador.

O sea, la injuria es mayor, no es un lapsus tontus.

Es lo que piensa el Gobernador de los periodistas sinaloenses, y lo dice irresponsablemente en la tribuna semanera ante un público mayoritario de reporteros.

No hay autocontención, y si eso lo dice en público, mejor no saber lo que dice en privado cuando algún periodista lo incomoda.

Argumenta mal, que hace uso del derecho de réplica, y aclaremos, lo que significa este derecho de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica: “toda persona natural o jurídica, que se considere injustamente perjudicada por cualquier información escrita o gráfica, que la mencione o aluda en una publicación periódica, tiene derecho a que el escrito de réplica que prepare le sea publicado por el mismo medio de comunicación”.

Y eso, no ocurrió, porque fue una pregunta de un reportero, no una publicación de un medio que hipotéticamente difama o deshonra, por lo tanto, el Gobernador estaba obligado a investigar y ofrecer información veraz y oportuna, no con calificativos y denuestos, menos con injurias a quienes realizan una labor fundamental para tener una sociedad informada.

En Sinaloa hay demasiada violencia, ¿o no?, aunque el mismo gobierno nos diga que vamos a la baja y estamos en el lugar 27 del país o que las cifras de desaparecidos y feminicidios van, también a la baja, para que esta provenga del propio Gobernador, que debe ser ejemplo de madurez y sobriedad política.

El poder nunca debe servir para sacar lo peor del ser humano, sino lo mejor, y eso se traduzca en una mejoría de la vida pública.

Y más en sociedades tatuadas por la violencia, como quedó claro en la balacera de la bienvenida del 2023 y el fatídico jueves 5 de enero.

Ya el Gobernador salió a hacer la corrección diciendo que “tienen los periodistas el respeto incondicional del gobierno” y “se va a empezar ahora un mismo un curso de capacitación para los policías y atender de mejor manera, con mayor sensibilidad, que se pongan en el lugar del civil”.

Muy bien esa corrección y ese curso de capacitación, y me pregunto, con todo respeto, él tomará el suyo para autocontenerse de hacer expresiones hirientes e infamantes.

Rocha Moya debe cuidar su verbo y controlar sus emociones, quienes lo vimos en esa escena de realismo teatral vimos a un personaje que transpiraba lo peor de los políticos empoderados y autoritarios.

Me dicen que el hoy Gobernador no era así, que siempre tuvo buena prensa, por su dones humanistas y don de gente, y sí, así lo recuerdo, cuando fue Rector de la UAS, pero el ritmo azaroso de la política y un entorno frecuentemente condescendiente cuando no elogioso, termina por echar a perder, las virtudes de viejas enseñanzas y militancias.

Y ojo, un Gobernador empeñado en pasar a la historia por su obra humana -que habría que ver su alcance para despejarle de paja- estas actuaciones no pedidas de continuar terminarán acrisolando sus buenas intenciones.

y en Sinaloa no nos sobran ni uno solo, de los que diariamente salen de sus casas a conseguir información para que todos estemos informados para tomar mejores decisiones.

Corrija, Gobernador, que el poder no lo obnubile, ni teatralice y menos, copie los desplantes de ya sabe quién.

Al tiempo.