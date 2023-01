Defiende Gobernador a policía que amenazó a periodista; también tiene derechos, dice

CULIACÁN._ La presunción de inocencia y los derechos humanos fue el argumento del Gobernador Rubén Rocha Moya al defender al agente de la Policía Estatal quien presuntamente amenazó con su arma a un periodista la noche del 31 de diciembre mientras documentaba un hecho policiaco.

“Lo que yo quiero decirles amigos periodistas, disculpen ustedes, es que todas las personas que actuamos tenemos derechos humanos y los derechos humanos merecen que se someta a una investigación”, expresó el Gobernador.

El hecho ocurrió la noche del 31 de diciembre en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán mientras medios locales cubrían un hecho policiaco, el periodista atacado de nombre Ernesto afirmó que se identificó como prensa, sin embargo el elemento de seguridad, que portaba una capucha, presuntamente lo amenazó con su arma de fuego.

“Lamentablemente se presentó un incidente con un representante de un medio de comunicación con un elemento de la Policía Estatal, ya está identificado, ya se dio vista al área correspondiente, al área jurídica de honor y justicia para que se efectúen los trámites correspondientes”, explicó el titular de la SSP, Cristóbal Castañeda Camarillo.

En la conferencia de prensa La Semanera, periodistas locales cuestionaron al ejecutivo estatal sobre la investigación del hecho y posibles sanciones contra el elemento de seguridad, a lo que Rocha Moya respondió que deben esperar el resultado de las investigaciones correspondientes.

“Está investigado (el elemento de seguridad) mientras no tenga una conclusión... a nadie se le puede, porque a alguien se le ocurrió decir: este me puso la pistola en el pecho, así los han divulgado Los Noticieristas, esa no es la verdad absoluta, la verdad absoluta la determinan las investigaciones”, expresó.

“Lo que les quiero decir es que no porque ya llegaron a una conclusión en el medio ya entonces vamos a sancionar, ellos también tienen derechos humanos, son trabajadores que tienen derechos humanos, igual que ustedes, no quieran ser el privilegio de todo”.

El policía que es acusado esta siendo investigado por el área jurídica de la SSP, pese a que Cristóbal Castañeda dijo que no hay justificación para amenazar o amedrentar con el uso del uniforme y armas de fuego, explicó que los elementos de seguridad han pasado por días de mucho trabajo.

“Hacemos una reconocida disculpa a los medios de comunicación, también nos ponemos de lado de los elementos, porque han estado en días de bastante trabajo, no vamos a tolerar ningún hecho como esto, pero ya estamos tomando nota sobre el particular”, declaró.