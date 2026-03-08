¿La caída del Mencho mueve el tablero del crimen organizado en otros países?

El CJNG tiene una amplia cobertura global, ya que, de acuerdo con la Drug Enforcement Administration (DEA), tiene presencia en más de 40 países y en una investigación propia, a partir de notas de prensa, pude localizar su acción en 61 países de los 5 continentes. Al ser una de las organizaciones criminales de mayor tamaño, la que tiene más ingresos y presencia en una amplia cantidad de países, se podría esperar que los cambios en su estructura interna y en su forma de operar, por la caída de su líder, no sólo tendrá repercusiones en México, sino en otros países.

Debido a que el Cártel Jalisco Nueva Generación es la organización criminal más grande de México, el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes va a provocar cambios importantes en las dinámicas criminales del país, transformando a dicha organización y su relación con el resto de los grupos criminales, pero también es legítimo preguntarnos si la caída de Nemesio Oseguera tendrá impacto más allá de México y afectará el panorama del crimen en otros países.

Sin embargo, el efecto en los países será diferenciado. El impacto será alto en aquellos países en donde el CJNG ha tomado partido en favor de otras organizaciones criminales locales, ha asentado operaciones regulares, su presencia tiene como objetivo la compra de insumos y existe una multiplicidad de actores que pueden generar violencia.

En cambio, el impacto de la transformación del CJNG no tendrá efectos mayores en aquellos países en donde dicha organización se encuentra presente para la venta de droga, ya que las bandas criminales locales, si les llega a hacer falta el suministro, buscarán otros proveedores en México o en América Latina, como ya lo han hecho en el pasado muchas de ellas.

En ese sentido, es muy importante identificar a las organizaciones aliadas del CJNG en otros países, por lo que a partir de una búsqueda se identificaron plenamente 29 organizaciones de 16 países diferentes, con las cuales lleva a cabo actividades delictivas transnacionales, sobre todo centradas en el tráfico ilegal de drogas, aunque también participan en otras actividades delictivas. En el siguiente mapa se pueden ver estas organizaciones y los países de procedencia.

Es importante mencionar que varias de estas organizaciones no limitan su actuar a los países enlistados, por ejemplo, el Tren de Aragua tiene presencia en 12 países o la Mara Salvatrucha en 7.

Primeiro Comando Capital no solo es la organización de mayor poder en Brasil, sino que tiene influencia en Bolivia, Uruguay y Paraguay; de igual manera, la banda de motociclistas Hells Angels, que en este caso se documentó su actividad en coordinación con el CJNG en Canadá.

Lo cierto es que es un club global, nacido en Estados Unidos, pero con presencia en 66 países, en donde no todos sus capítulos participan en actividades criminales, pero que tampoco se puede descartar que en varios países participen como socios del CJNG en la distribución de drogas.

De hecho, casi todo el proceso de distribución de drogas del CJNG en Europa se hace a través de cuatro organizaciones criminales, las cuales tienen presencia en varios países, la Mafia Albanesa que tiene operaciones no solo en los Balcanes, sino en todo el Benelux, Escandinavia, Gran Bretaña, Francia y Alemania, la ‘Ndrangheta de origen italiano, pero con operaciones en toda Europa Occidental, la Camorra que además de Italia tiene una presencia relevante en España y la Mocro Mafia, que es una banda de origen marroquí que tiene una excelente posición en el puerto de Rotterdam en Holanda y en el sur de Francia, además de operar en Marruecos, desde donde se hacen envíos de droga a costas europeas en lanchas rápidas.

De forma que el CJNG no requiere un aliado en cada país de Europa, sino que esas cuatro alianzas le permiten cubrir todo el continente e incluso partes del norte de África.

Algo similar a lo que pasa con su alianza con la Mafia Nigeriana, con la que el CJNG ha instalado laboratorios de producción de droga sintética en Nigeria, Kenia y probablemente otros países africanos.

Pero al volver a la pregunta de origen, sí en alguno de estos países la caída de Nemesio Oseguera tendrá un impacto relevante que mueva el tablero criminal; al respecto debemos aceptar que en la mayoría de ellos el impacto será nulo o mínimo, por ejemplo, en Colombia, que el CJNG mantiene relaciones comerciales con el Clan del Golfo, las FARC y el ELN, sin embargo, estas tres organizaciones también guardan relación con el Cártel de Sinaloa y otros cárteles mexicanos, por tanto, no hay exclusividad, y si el CJNG se fragmenta, seguramente seguirán trabajando con las facciones resultantes, de manera que en Colombia en impacto podría ser mínimo.

Algo similar sucederá en Europa, Japón, Australia o Canadá, ya que al ser mercados de consumo, las organizaciones locales pueden cambiar fácilmente de proveedores, lo mismo sucede con los países que venden insumos como China, en donde le venden precursores a todas las organizaciones que busquen comprarlos, por ende, pueden sustituir clientes.

En cambio, en Ecuador podría tener un impacto profundo, ya que ahí el CJNG tiene acuerdos comerciales con 5 bandas locales: los Lobos, los Lagartos, los Chone Killers, los Tiguerones y Comandos de la Frontera, mientras que el Cártel de Sinaloa mantiene relaciones con los Choneros, un grupo antagónico de estas bandas, por tanto en el caso de Ecuador las bandas sí tienen exclusividad y los cárteles mexicanos han tomado partido en la disputa interna, financiando a las bandas locales, enviando refuerzos y dándoles asesoría.

Por tanto, si el CJNG enfrenta problemas e incluso se fragmenta, va a propiciar cambios en la correlación de fuerzas en la disputa que libran los Choneros y los Lobos, por ende, mientras más se debilite la cohesión interna del CJNG, mayor riesgo corren los Lobos, principales aliados en Ecuador de la misma, de perder espacios en favor de los Choneros, de forma que a diferencia de otros casos, en Ecuador sí importará el futuro del cártel.

Otro país que puede verse afectado, aunque en menor medida, es Guatemala, ya que en él opera una organización satélite del CJNG, que es el Cártel de Chiapas y Guatemala, que los de Jalisco financiaron para disputar Chiapas y Huehuetenango en Guatemala a la Mayiza del Cártel de Sinaloa, por lo que, si el CJNG se fragmenta o sufre disputas internas, estas debilitarían la posición de este cártel local, beneficiando a los de Sinaloa.

Estados Unidos presenta otro panorama, ya que tendría efectos mixtos, porque hay muchas pandillas locales que distribuyen drogas en muchas ciudades para diferentes cárteles.

De esas bandas, algunas operan de forma exclusiva con determinados cárteles y otras que trabajan con varios, por lo que en el agregado el debilitamiento del CJNG tendría un efecto limitado, donde los espacios perdidos serán ocupados por organizaciones rivales y el impacto mayor sería en ciudades como Los Ángeles o Chicago, donde operan muchas bandas de forma simultánea.

En conclusión, si bien en México los cambios en el CJNG se van a traducir en movimientos importantes en el tablero criminal, a nivel internacional el impacto está lejos de ser profundo y, sobre todo, habrá de limitarse a unos pocos países como Ecuador, Guatemala o partes muy específicas de los Estados Unidos.