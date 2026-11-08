La creciente presencia del crimen organizado en Querétaro

Aunque Querétaro mantiene bajos niveles de homicidios, siete organizaciones criminales amenazan su seguridad. El crecimiento del huachicol, la minería ilegal de mercurio y la extorsión, sumado a la expansión del CJNG, podría comprometer la tranquilidad del estado

Querétaro ha sido por años una de las entidades federativas más seguras de México, incluso se puede hablar de una baja en los homicidios en los últimos tres años. Sin embargo, hay una serie de actividades delictivas emergentes que deben ser atajadas por las autoridades si no quieren poner en riesgo la paz social del estado.

En concreto, las tres actividades delictivas que amenazan la seguridad de Querétaro son, en primera instancia, el robo de combustible, ya que se ubica como la sexta entidad con mayor número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos en lo que va de 2026, por detrás de Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato.

Esto se explica por la irrupción de grupos especializados en el huachicol provenientes de Guanajuato e Hidalgo, en un proceso de expansión territorial. Por ejemplo, el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) ha perdido algunos territorios de ordeña en Guanajuato debido a la guerra que sostiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que compensa esa merma con su expansión a Querétaro.

Algo similar está pasando con el grupo de los Hades, también llamado los H, o el Cártel de Palmillas, que es la organización más fuerte de ordeña en Hidalgo, donde la expansión resulta natural debido a que esta organización roba combustible de los ductos que salen de la refinería de Tula, los cuales van hacia Querétaro.

La segunda actividad en expansión es la minería clandestina de mercurio en la Sierra Gorda, ya que se trata de un metal de alto valor, que es demandado por la industria química y en la extracción de oro y plata. De manera que, por la fuerza, el CJNG se hizo del control de la mayor parte de las minas de este material.

Pero el control de las minas va acompañado del dominio de las actividades criminales en al menos cuatro municipios: Peñamiller, Pinal de Amoles, San Joaquín y Cadereyta de Montes, todos ellos bajo el imperio del CJNG.

Por último, la tercera actividad es la extorsión a negocios, ya que la economía de Querétaro es boyante, con mucha industria y altos ingresos; por ende, al aumentar las organizaciones criminales y al tener altos ingresos, es presumible que también estén creciendo las extorsiones.

No se trata de una mera suposición, sino que, en 2026, año que aún no termina, ya se logró el máximo histórico en denuncias por extorsión, lo que prueba que es un fenómeno en franco crecimiento.