La pregunta clásica y fundamental con que se nos requiere es ‘¿cuántos años tienes?’, no ¿cuántas horas, minutos o segundos has vivido?, porque es una cuestión más difícil de contestar debido a su inmediatez y fugacidad. No obstante, algunas personas opinan que a la pregunta de los años no se debe responder con los transcurridos, sino con los que restan por vivir.