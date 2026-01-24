La desaparición de personas en México, una crisis con diversos rostros

Lo que vivió Leonardo Ariel Escobar Barrientos no fue aislado. Forma parte de una crisis estructural que suma más de 133 mil personas desaparecidas. También forma parte de la falta de aplicación de controles a las fuerzas de seguridad y en particular de la Guardia Nacional en sus tareas de seguridad pública y migratorias.

A inicios de este año, la desaparición del doctor Leonardo Ariel Escobar Barrientos, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, sacudió a la comunidad estudiantil, comunidad jesuita en México y a la población en general. Durante su testimonio, en conferencia de prensa, Leonardo relató que tras llegar al aeropuerto Internacional de Monterrey para realizar una escala hacia la Ciudad de México, fue estigmatizado y llevado a una celda en el municipio de Apodaca por elementos de la Guardia Nacional, quienes lo golpearon provocándole severas lesiones; permaneció ahí durante 36 horas y, tras ser liberado, fue despojado de sus pertenencias, inadmitido por el aeropuerto, orillado a una situación de calle y luego llevado por una clínica de rehabilitación, hasta que favorablemente fue localizado y volvió con su familia el 16 de enero.

Los hechos enfrentados por el doctor Escobar Barrientos demuestran las múltiples violencias a las que puede estar expuesta una persona en tránsito en nuestro País -más severamente para aquellas que cruzan el territorio-, y las dificultades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Su búsqueda también demostró, como señaló en su comunicado la Universidad, la relevancia de la movilización social, de la amplia difusión mediática, del trabajo de la sociedad civil -en particular de las organizaciones locales como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC) con años de experiencia acompañando familiares de personas desaparecidas-, de la presión a que las autoridades actúen desde los primeros momentos -incluso sin una carpeta de investigación- y de que se tome con seriedad esta problemática, aspectos vitales para la localización de las personas.

Un tema inicial, como ha sido denunciado por la propia Ibero Puebla y en el testimonio del doctor Escobar Barrientos, es que su detención -que duró al menos 36 horas- nunca fue registrada conforme a lo establecido en la Ley del Registro Nacional de Detenciones. La exigencia de un registro inmediato ante una detención por cualquier fuerza de seguridad tiene como antecedente evitar detenciones arbitrarias, la incomunicación de personas y otras posibles violaciones a derechos humanos cometidas al no garantizar protecciones jurídicas claras. La denuncia de que el académico sufrió lesiones graves durante su detención se vuelven más relevantes ante la decisión de la institución castrense y la policía local de no registrar la detención y de negar cualquier vulneración de derechos sin haber cooperado previamente con la investigación.

De igual forma, organizaciones de sociedad civil han denunciado y documentado el incremento de denuncias de incomunicación e incluso secuestros y extorsión de personas en tránsito aeroportuario. Lamentablemente, las denuncias contra el Instituto Nacional de Migración y sus prácticas de extorsión o maltratos no han cambiado en décadas y, por el contrario, se ha llegado a los extremos de premiar a funcionarios que continúan sin ser deslindados de responsabilidades ante eventos de graves violaciones a derechos humanos.

Adicionalmente, los hechos dan cuenta de múltiples retos y pendientes de las políticas de búsqueda. En particular, la urgente y necesaria coordinación entre las instituciones de búsqueda e investigación, para que -contrario a lo que se espera al centrar los esfuerzos en consolidar una Base de Datos de Carpetas de Investigación- ante un reporte de desaparición se activen todas las acciones de búsqueda inmediata, pues son las primeras horas después de un reporte las más relevantes. Los hechos también dan cuenta de las imposibilidades que muchas familias -en particular de personas en movilidad o migrantes- tienen para interponer denuncias o reportes en la compleja red institucional de una federación.

Finalmente, los hechos de movilización impulsados por la denuncia de la desaparición de Leonardo Escobar deben también llevarnos a reconocer la labor de múltiples buscadoras de personas migrantes en el País, quienes han enfrentado a lo largo de los años estos y otros tantos obstáculos en la búsqueda de sus seres queridos en tránsito por México.

Una de las figuras más emblemáticas de estas búsquedas ha sido la labor de la Red Regional de Familias Migrantes, fundada por Ana Enamorado, quien busca a su hijo Óscar Antonio López, hondureño desaparecido en Jalisco en 2010. En este mes, Ana conmemoró 16 años de la ausencia de su hijo, denunciando particularmente los obstáculos que las familias de personas desaparecidas en movilidad enfrentan ante la incapacidad de coordinación entre autoridades nacionales con las de los países de origen y a la estigmatización de las personas migrantes y sus familias en el país; esa que observamos y denunciamos porque la encaran mexicanas y mexicanos en otros países.

Hoy, sumados a familiares de personas desaparecidas -en particular aquellas en movilidad-, colectivos de búsqueda, múltiples organizaciones civiles y organismos internacionales seguimos señalando que la crisis de desaparición sigue siendo un enorme reto para este año. Los anuncios sobre la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el intento de limitar la categoría de desaparecidas a únicamente las personas que cuentan con carpeta de investigación, conlleva un riesgo para la invisibilización de muchos casos, en particular las de personas migrantes. Bajo ningún motivo reducir cifras es la solución a la crisis. Se deben impulsar acciones que atiendan los diversos fenómenos y contextos para su adecuada prevención y erradicación. El caso del doctor Escobar Barrientos, como muchos otros y los de cientos de familias no pueden dejar de tener un rostro. La magnitud de la crisis nos exige acciones igualmente amplias y robustas, hasta encontrarles a todas, hasta encontrarles a todos.