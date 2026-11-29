La Guardia Nacional ejerce ocho veces más presupuesto que el promedio de las policías estatales, pero realiza apenas el 7 por ciento de las detenciones en flagrancia. ¿Qué revela este dato?

¿Qué tan efectivo y rentable ha sido otorgar facultades de investigación penal a una corporación de origen militar que ejerce ocho veces más presupuesto que el promedio de las policías estatales, pero que realiza apenas el 7 por ciento de las detenciones en flagrancia del país? Con base en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en este artículo exploramos los efectos prácticos de las reformas constitucionales que afianzaron a la Guardia Nacional en la investigación del delito, así como el posible desplazamiento institucional de las policías estatales y municipales en favor de las policías militarizadas. Para ello, contrastamos las puestas a disposición, la ejecución de órdenes judiciales y los recursos asignados a esta policía militar frente a las corporaciones de policía local. Con este análisis buscamos enriquecer la discusión pública con evidencia empírica donde hoy predomina la opacidad.

Las reformas que crearon

la Guardia Nacional

La Guardia Nacional se creó hace poco más de siete años, con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. Tres años más tarde, el 8 de agosto de 2022, se transfirió su administración a la Secretaría de la Defensa Nacional, hecho que marcó un momento crítico en la ampliación de facultades a las fuerzas militares. Este marco legal para establecer qué institución es responsable de las investigaciones penales, fue reforzado a nivel constitucional con la triple reforma al artículo 21 a finales de 2024. Tradicionalmente, la facultad de realizar investigaciones penales era asumida exclusivamente por el Ministerio Público, que podía dar instrucciones a las policías para auxiliarlo. Sin embargo, la última de las tres reformas de 2024 amplía esta facultad para que directamente pueda ser también ejercida por la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional —además de las policías—, aunque actúan “bajo la conducción y mando” del Ministerio Público. De esta manera se afianzó la posición de la Guardia Nacional —una policía de origen militar— en la función de investigación del delito. Por ello, es indispensable revisar cómo y con qué resultados se ha asumido esta función. Aunque hay poca información disponible sobre el ejercicio de esta tarea por parte de las instituciones militares, vale la pena analizar algunos de los datos públicos que podrían arrojar luz al respecto.

Evaluación de resultados

de la Guardia Nacional

La información oficial disponible no tiene, por desgracia, la granularidad que sería deseable. Así, actualmente no es posible observar si, una vez que las policías militarizadas o civiles realizaron una detención, éstas fueron realizadas conforme a derecho y si hay elementos que hagan probable que la persona detenida participó en un hecho delictivo. Esto es porque no hay datos públicos que permitan identificar si en las audiencias iniciales los jueces calificaron la legalidad y procedencia de las detenciones según la policía que las realizó. Dada esta carencia fundamental, debemos conformarnos con datos más generales. Uno de ellos es el análisis de las puestas a disposición en flagrancia ante el Ministerio Público por la Guardia Nacional o las secretarías de seguridad pública estatales. Este indicador da una idea de los cambios en la efectividad de la institución para detener probables responsables, que es una de las tareas claves esperadas de una fuerza policial. En la primera gráfica se observa mucha varianza. En 2021, la Guardia Nacional reportó sólo 935 puestas a disposición ante el MP por detenciones en flagrancia (puede haber influido la contingencia sanitaria por COVID), que se contrapone con las 13,025 reportadas cuatro años después en 2025. Aunque la tendencia posterior a 2021 ha sido positiva, los números son bastantes bajos si se les compara con las puestas a disposición de las policías estatales que, no sobra puntualizar, tienen carácter civil, no militar. En la segunda gráfica se muestra que, aunque el porcentaje de puestas a disposición en flagrancia por parte de la Guardia Nacional ha aumentado cada año desde el 2023, sigue siendo muy pequeño (7.68 por ciento en 2025) en comparación con las puestas a disposición realizadas por las policías estatales (92.32 por ciento en 2025). Este dato nos recuerda que la investigación de los delitos en México depende en mayor proporción de las autoridades locales, ya sean estatales o municipales. No obstante, el promedio de presupuesto asignado a las policías estatales, que en 2025 fue de 3.48 mil millones de pesos, contrasta fuertemente con los 28.13 mil millones de pesos que ejerció la Guardia Nacional. Es decir, esta corporación castrense ejerce un presupuesto ocho veces mayor al promedio de las policías estatales, a pesar de que sólo realiza el 7 por ciento de las detenciones del país. La tercera gráfica compara las puestas a disposición por orden de ministerios públicos o jueces entre la Guardia Nacional y las policías de entidades federativas (de estás últimas sólo tenemos datos desde 2022). En los cuatro años comparables, las policías estatales superaron a la Guardia Nacional en tres de ellos, pero en 2025 las puestas a disposición de la Guardia Nacional por mandamientos ministeriales o judiciales se dispararon significativamente. Cuando los datos cambian de forma drástica de un año a otro (de 50 puestas a disposición en 2024 a 6,682 en 2025), es necesario corroborar si hubo algún cambio en la forma de reportar o contar, o si existe una explicación o política en particular que justifique este cambio. Aquí la hipótesis a investigar es si ha cambiado la relación o existe una política concreta que fomenta que las fiscalías encargadas de coordinar la investigación de los delitos confíen más en las policías militarizadas para ejecutar las órdenes de aprehensión, al punto que prefieren a la Guardia Nacional sobre las policías locales civiles (incluidas las propias policías ministeriales), y cuáles son las razones de ello. También es necesario establecer la proporción de delitos que pueden ser investigados por autoridades federales (a través de policías militares), frente a los que corresponden a policías civiles y fiscalías estatales. Mientras que la gran mayoría de los delitos reportados en 2025 corresponden al fuero común, sólo el 4 por ciento del total de delitos pertenecían al fuero federal. Aquí es importante notar que el número de delitos no refleja su complejidad. No es lo mismo investigar un robo sin violencia que una red de delincuencia organizada, pero ambos cuentan como un caso o carpeta de investigación. También es posible que no estamos valorando el potencial de las policías civiles frente a las militares para realizar funciones de investigación delictiva, lo que se refleja en las grandes partidas presupuestales que ejerce la Guardia Nacional.

Una propuesta para pensar