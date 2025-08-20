La Misión Jesuita de la Tarahumara (2)

El documental La Misión Jesuita de la Tarahumara (México-Argentina, 2024) da cuenta de las primeras rebeliones de indígenas tepehuanes y rarámuris en la Tarahumara. En su origen hay dos grandes causas: el mal trato que los indígenas recibían de los españoles en las minas, y los intentos de ‘reducirlos’ en pueblos.

Segunda parte

Al inicio del documental, que dura 46 minutos, se habla de la existencia de las misiones de la Alta y Baja Tarahumara, la división se origina a partir de la existencia de barrancas muy profundas que dividen el territorio al que se accede por entradas muy distintas. Las misiones de la Baja Tarahumara se fundan entre 1604 y 1753 y la de la Alta Tarahumara inicia en 1673, y continúan hasta la supresión de la Compañía de Jesús en los territorios de la Corona española en 1767. En total, en la época de la Colonia, se establecieron 24 Centros de Atención Indígena, desde los que se prestaba servicio a 79 pueblos de visita. Un total de 103 sitios.

El documental da cuenta de las primeras rebeliones de indígenas tepehuanes y rarámuris en la Tarahumara. En su origen hay dos grandes causas: el mal trato que los indígenas recibían de los españoles en las minas, y los intentos de “reducirlos” en pueblos. Se comenta el libro del jesuita bohemio Joseph Neumann (1648-1732), que documenta las rebeliones rarámuris en un texto escrito en latín: Historia de las sublevaciones que contra los misioneros de la Compañía de Jesús y sus auxiliares promovieron las naciones indias ante todo la Tarahumara en América Septentrional en el reino de Vizcaya (1626-1724).

Frente a la primera rebelión, los jesuitas cambian su estrategia y ya no intentan concentrar en pueblos a los rarámuris, hacer “reducciones” que habían resultado tan exitosas en Paraguay, y optan por establecer Centros de Atención Indígena, con una iglesia y la casa de los padres, sitios a los cuales, para las celebraciones, bajan los rarámuris, desde las montañas donde viven aislados y dispersos.

Se explica con amplitud la importancia de la celebración de la Semana Santa para los rarámuris, fiesta sincrética que incorpora elementos de esta ancestral cultura, que se asienta en la Sierra Tarahumara hace 2 mil años, y otros que fueron traídos por los jesuitas europeos. Se habla de la religiosidad y de la teología rarámuri, que asume que hay un Dios Padre y Madre, que al mismo tiempo es solo uno. El sentido de esta fiesta en particular es para recordar-celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Las danzas que representan la lucha entre el bien y el mal. La música y el sonido de los tambores.

En el calendario litúrgico de los rarámuris hay tres ciclos: El ciclo de invierno. Es la época del baile de los matachines con vestidos coloridos. La música de violín y guitarra. De acuerdo con las entrevistas que hace el documentalista, existen rituales y celebraciones milenarias que son anteriores a la llegada de los jesuitas, como el “Yúmari” y el “Tutuguri”. Según Carlos Vallejo, especialista en la cultura rarámuri, son celebraciones que deben ubicarse como parte de una tradición que tiene su origen en los grupos que migraron de Asia al continente de América por el estrecho de Bering.

La Misión Jesuita de la Tarahumara

Título original: La Misión Jesuita de la Tarahumara

Producción: México- Argentina, 2024

Sergio Raczcko; dirección, guión, fotografíay musicalización.

Locución: Mara Gallegos

Actuación: Personas involucradas en los hechos