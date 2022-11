Encontrar la palabra justa no es tarea sencilla. Es cierto que en ocasiones se le pesca al vuelo, pero, en otras, se convierte en una tarea titánica. Decir la palabra justa, en el momento justo, de la manera justa, por el medio justo y a la persona justa se torna a veces complicado.

La palabra justa es un documental que narra la historia de Antía Cal, mejor conocida como la maestra “Tita”, quien falleció el 30 de marzo de este año, a punto de cumplir los 99. Nació en La Habana, pero su madre ya estaba preñada desde Galicia. Los nueve años que permaneció en Cuba la marcaron profundamente, ya que las seis primas que tenía su mamá eran profesionistas y ella regresó a España con la convicción de estudiar: “Volví con la idea fija de ser maestra y de estudiar. Sobre todo, de estudiar y de gobernarme, de no pedir dinero, que no me lo diera mi padre ni nadie”, expresó en entrevista para el diario El País.

Estudió Comercio por recomendación familiar, pero Magisterio y Filosofía y Letras por convicción propia. Abrió una escuela para etapa infantil cuando todavía no se acostumbraba, influida por el pensamiento de Enrique Pestalozzi. “Una casa se inicia con unos cimientos y el principio de la educación de una persona empieza a la edad de cero”, señaló.

Inventó un juego que llamó la palabra justa. Al finalizar la clase, los alumnos debían escribir de manera sintética lo que habían aprendido. De ser posible, en una sola palabra y elegían la mejor respuesta.

En Cartas a un joven novelista, Mario Vargas Llosa señaló que Flaubert sostuvo la teoría del estilo de la palabra justa, que consistía en encontrar el vocablo que expresaba cabalmente la idea.

¿Expreso la palabra justa?