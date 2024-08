La proclamada paz de Maduro está lejos de ser una realidad aceptada por todos, y el futuro del país ya no puede depender de la capacidad de sus instituciones, pues no garantizaron de origen un proceso democrático, genuino y transparente.

Un proceso electoral bajo la sombra de la desconfianza

En Venezuela, la edad mínima para votar es de 18 años y el voto no es obligatorio. Las elecciones comienzan a las 6:00 horas y concluyen a las 18:00 horas, o hasta que termine la fila de votantes. El CNE es la entidad encargada de organizar y supervisar estos procesos, en un país dividido en 23 estados y un distrito capital. Según datos del CNE, más de 21 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar, distribuidos en 15 mil 797 centros de votación y 30 mil 26 mesas electorales. La República Bolivariana de Venezuela se organiza bajo el principio constitucional de división de poderes. El Poder Ejecutivo recae en el Presidente, quien se elige por voto directo, universal y secreto. El mandato tiene una duración de seis años y se puede reelegir de manera ilimitada.

Contexto de la elección

Desarrollo de la jornada electoral

Incidentes y reacciones

Como se sabe, los resultados generales de la elección provienen de una sumatoria de los resultados a nivel centro de votación que se contienen en las actas. Además, en Venezuela utilizan mecanismos electrónicos de votación, es decir, que los resultados de cada centro de votación se conocen prácticamente de manera inmediata. Pues bien, el CNE no dio a conocer dichas actas dentro del plazo legal de 48 horas, es más, a dos semanas de la elección, las autoridades electorales venezolanas no han dado a conocer las actas con los resultados.

Durante la jornada, se registraron grupos de motociclistas civiles apoyando al gobierno cerca de los centros de votación. Además, el CNE no permitió mecanismos de transparencia ni el acceso de la Oposición a los centros de recepción de datos de votación electrónica. Los ciudadanos contaban los votos en las calles, reflejando una clara desconfianza en el proceso oficial.

Un triunfo cuestionado

La lucha continúa

Desde las primeras horas del 29 de julio, organizaciones nacionales y extranjeras demandaron al CNE la publicación de las actas de cada mesa receptora de votación. La situación en Venezuela sigue siendo crítica, y la legitimidad del proceso electoral continúa bajo escrutinio.

Este artículo se benefició del trabajo profesional del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.