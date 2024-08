El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro pidió cárcel para el candidato opositor del partido Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, así como para María Corina Machado Parisca, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela.

El candidato oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela es Nicolás Maduro, presidente que busca su segunda reelección.

González Urrutia fue elegido como candidato de la coalición opositora venezolana, tras la inhabilitación de María Corina Machado Parisca, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, desde 2012, quien también se desempeñó como diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, del 5 de enero de 2011 al 24 de marzo de 2014.

”Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo que esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela”, dijo Maduro, quien prometió presentar “el 100 por ciento de las actas” de las cuestionadas votaciones, en un recurso frente al Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en el que le solicitó pronunciarse respecto al asunto.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el lunes 29 de julio que el Presidente fue reelecto para un tercer mandato de seis años, con 51 por ciento de los votos, frente a González Urrutia, con 44 por ciento de los sufragios.

No obstante, la oposición sostuvo que tenía copia del 84 por ciento de las actas para demostrar un fraude.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, afirmó que el líder opositor González Urrutia derrotó al Presidente Maduro.

El funcionario estadounidense le dio validez a las actas electorales compartidas en internet por organizaciones de la sociedad civil, que aseguran que hubo fraude electoral.

“Está claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos”, enfatizó.

”El CNE de Maduro necesita tiempo para preparar resultados falsificados”, añadió Nichols, mientras que la autoridad electoral venezolana no había publicado resultados en su página web, alegando que fue blanco de un “hackeo masivo”.

El subsecretario de Estados Unidos acusó al Gobierno venezolano de no querer compartir dichos documentos, como exigía la comunidad internacional y la propia ley venezolana, para ocultar su derrota.

”O saben que los resultados reales demuestran que Edmundo González ganó claramente las elecciones y no quieren compartir los resultados. O saben que los verdaderos resultados demuestran que Edmundo González ganó claramente las elecciones y el CNE de Maduro necesita tiempo para preparar resultados falsificados para respaldar su falsa afirmación”, afirmó.

El 31 de julio, Luis Almagro Lemes, secretario general de la Organización de Estados Americanos anunció que solicitaría a la Corte Penal Internacional que ordenara el arresto de Maduro, a quien acusó de haber cometido un “baño de sangre” contra los manifestantes tras las elecciones presidenciales venezolanas.

“Es hora de la Justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión”, afirmó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. celebrada en Washington D.C., en la que invitó a los Estados miembros a sumarse a dicha petición.

Dijo que “teniendo en cuenta” la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía de la CPI, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, había llegado “el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro”.

Según Almagro Lemes, el presidente venezolano se había encargado de dirigir la instrucción de la implementación de la represión” contra el pueblo venezolano.

“Maduro anunció un baño de sangre y lo está cumpliendo”, afirmó al referirse a los 17 manifestantes muertos en las protestas en contra del Gobierno venezolano tras las elecciones del domingo 28 de julio.

Maduro dijo antes de los comicios, durante un acto electoral, que Venezuela podría caer en un “baño de sangre, en una guerra civil”, si él no ganaba las elecciones.

“Fue algo que impresionó cuando lo dijo, pero me impresiona mucho más cuando lo está haciendo”, declaró Almagro Lemes.

El 31 de julio, en la OEA, una resolución para exigir transparencia al Gobierno de Venezuela respecto a las elecciones presidenciales, no logró alcanzar los votos necesarios.

La propuesta obtuvo 17 votos a favor, cero en contra y 11 abstenciones, entre ellas Colombia y Brasil. Mientras que el representante de México destacó por no acudir a la sesión.

Un día antes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que aún hacía falta que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela difundiera los resultados completos de la elección en la que dio como ganador a Maduro, aunque pidió no descalificar.

“Hay un dictamen de la autoridad electoral con 80 por ciento de las casillas computadas, hay un resultado. Sin embargo, hace falta que se den a conocer esos resultados, que no sea la cifra general y que se avance en el cómputo, es lo que estamos planteando, y no descalificar ni en un sentido ni en otro”, dijo.

Aunque el CNE proclamó, el 29 de julio, a Maduro como el Presidente reelecto de Venezuela, López Obrador insistió durante su conferencia de prensa matutina, que todavía “es cosa de esperar el resultado”, pero “también respetar la autodeterminación de los pueblos”, al denunciar un injerencismo.

“Desde luego, puede haber protestas, pero pacíficas, y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado”, subrayó.

Pese a no reconocer todavía la reelección de Maduro Moros, criticó el “injerencismo” de la comunidad internacional después de que Venezuela exigió expulsar a los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay.

“¿Qué no tienen los gobiernos de otros países, pequeños, medianos o grandotes, cosas que hacer? ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países? ¿Por qué el injerencismo? ¿Hay un gobierno del mundo o una confederación de gobiernos del mundo, que es la que decide qué es bueno y qué es malo?”, cuestionó López Obrador.

El 31 de julio, anunció que México no acudiría a la reunión convocada por la Organización de Estados Americanos para analizar el conflicto electoral que se vivía en Venezuela.

Consideró que el organismo internacional no era serio y había actuado con parcialidad frente al proceso que sucedía en el país sudamericano.

Además, López Obrador consideró que la posición adoptada por la OEA era una muestra del intervencionismo que se había registrado en los comicios venezolanos.

Ante ello, ordenó a Alicia Bárcena Ibarra, Secretaria de Relaciones Exteriores, no participar “en la reunión” de la Organización de Estados Americanos.

”No vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA [...] Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos, sin pruebas de nada”, comentó.

”¿Entonces para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo”, dijo, quien también lanzó un “ya basta” al intervencionismo que, según acusó, se ejercía por parte de varios países en Venezuela.

”Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo [...] Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no sólo los gobiernos, los medios”, agregó.

Sin embargo, tal y como lo demandaron ayer los presidentes de Estados Unidos y Brasil, López Obrador también solicitó que se dieran a conocer las actas y los detalles de la votación, ya que, según él, era necesario contar con pruebas para documentar los resultados.

”En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos, yo creo que se deben de presentar pruebas, las actas, pienso que deben de tener actas, aunque la elección se haya llevado a cabo de manera electrónica”, abundó.

”Nosotros, en el caso de Venezuela, lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia”, insistió, quien tras documentarse la muerte de 12 personas, en el marco de las protestas postelectorales, hizo un llamado a evitar la violencia.

”Y una cosa, que es muy importante que tiene que ver con todos los hermanos venezolanos, que no haya violencia, que no haya violencia, que se emplace a las autoridades electorales a que den todos los resultados y que se espere lo que planteen, si no hay acuerdo, si no están conformes, deben haber instancias judiciales, hay que acudir a todas las instancias legales, pero no comenzar la confrontación y la violencia, eso no, hay que esperar”, planteó.

El 1 de agosto, el presidente de México anunció que sostendría una comunicación telefónica con los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, y de Colombia,Gustavo Petro Urrego , para proponer un plan de cuatro pasos, que permitiera resolver el conflicto postelectoral en Venezuela.

Explicó que para buscar una salida a dicha problemática era necesario que no hubiera violencia, que se respetara la voluntad de los electores venezolanos, que se presentaran las actas con los resultados de los comicios y que no existiera injerencias de países, ni organizaciones del extranjero.

Detalló que la comunicación estaba programada para las 14:00 horas del 1 de agosto de 2024. Adelantó que la posición de México no buscaba crear una instancia de mediación en el conflicto, ya que el proceso era un asunto que sólo competía a los venezolanos y a sus órganos electorales.

López Obrador se pronunció a favor de que todos los candidatos que participaron en la contienda aportaran las actas, pruebas y la documentación necesaria para contar con la información que se requería, para determinar quién resultó ganador de la elección.

”Es probable que hoy hablemos por teléfono con el presidente Lula y el presidente Petro al mediodía de México, como a las 14:00 horas. Vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela, nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos”, reveló.

”Por eso planteamos primero que no haya violencia, segundo, que se respete la voluntad de los venezolanos; tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral y cuarto, que no haya injerencismo”, expresó, quien también se refirió a la denuncia realizada por el Presidente de Venezuela, respecto al supuesto sabotaje o hackeo que se habría registrado contra el sistema electoral de ese País.

”Ayer, en Venezuela el Presidente Maduro planteó de que van a entregar las actas, está pidiendo al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos y a los candidatos a entregar la información que posean, él reconoce que no tiene todas las actas, porque se sostiene y eso hay que probarlo, que hubo una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de cómputo”, aseveró.

”Él mismo plantea que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción, pero que ya corresponde al Tribunal electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recopilar todas las actas, porque así está establecido en su marco legal y esperar, ¿por qué tanta prisa? Legalmente son 30 días para qué resuelva el Tribunal electoral”, indicó.

”Yo espero que sea en menos tiempo y lo que nosotros estamos pidiendo, exhortando, convocando, es que no haya violencia entre hermanos venezolanos”, agregó López Obrador, quien también arremetió de nuevo contra la OEA, a la que acusó de comportarse de manera imprudente y, con ello, no ayudar a una salida del conflicto.

”Lo que pasó, lamentablemente, con el secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato, sino había ganado otro, sin tener pruebas de nada. Además, sin tener facultades legales, no sólo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino porque ¿con qué facultad se erige como juez electoral? Hay que esperar a que se tengan los resultados”, se quejó.