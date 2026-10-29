La pesca en tiempos de crisis

La crisis climática y la disminución de las poblaciones de peces amenazan la seguridad alimentaria y el sustento de las comunidades pesqueras. México necesita recuperar sus pesquerías y adaptar su manejo para garantizar alimento sin agotar el mar.

La crisis climática y la crisis alimentaria están más conectadas de lo que solemos reconocer. Mientras millones de personas necesitan alimentos suficientes, saludables y accesibles, el calentamiento global está modificando los ecosistemas que históricamente nos los han proporcionado. En el océano, estos cambios ya afectan la productividad y distribución de muchas especies pesqueras: algunos recursos disminuyen, otros se desplazan y las comunidades pueden necesitar recorrer mayores distancias para encontrarlos. Pero esta historia de alimentación y pesca no comienza con la crisis climática. Comienza mucho antes.

Hace 1.95 millones de años, nuestros antepasados que habitaban cerca del lago Turkana, en África, ya aprovechaban peces y otros animales acuáticos como alimento. En México, habitantes de la Isla Cedros en Baja California fabricaban anzuelos de concha y capturaban peces de aguas profundas hace más de 10 mil años. Nuestra relación con el mar es, por mucho, más antigua que la pesca como actividad económica. Durante generaciones ha significado alimento, conocimiento, tecnología y adaptación.

Y hoy volvemos a necesitar de ella.

En 2025, alrededor de 645 millones de personas padecieron hambre en el mundo y 2 mil 100 millones experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave. Y para México la historia no es muy distinta. Según la FAO, entre el 2023 y 2025, más de 21 millones de personas vivieron algún tipo de inseguridad alimentaria. No obstante, el océano continúa quedando fuera de buena parte de la conversación sobre cómo alimentarnos.

Los pescados y mariscos aportan más que solamente proteína. Son fuente de nutrientes esenciales como hierro, zinc, calcio, vitamina A y ácidos grasos como omega-3. Además, las pesquerías de pequeña escala generan al menos 40 por ciento de la captura pesquera mundial y contribuyen a la alimentación y los medios de vida de miles de millones de personas. Por eso, hablar de seguridad alimentaria también debería significar hablar de océanos saludables.

Sin embargo, frente a esta crisis alimentaria podría parecer lógico aumentar las capturas. Pero un mayor esfuerzo pesquero no necesariamente se traduce en más alimento. Se ha demostrado que, cuando disminuye la cantidad de peces disponibles, las embarcaciones necesitan invertir más tiempo y combustible para obtener el mismo volumen de producto. Si además aumentamos la presión sobre poblaciones que ya están disminuyendo, podemos acelerar su agotamiento e incluso favorecer la desaparición local de recursos de importancia pesquera. En otras palabras, pescar más no siempre significa producir más y, en algunos casos, puede significar tener menos organismos disponibles en el futuro.