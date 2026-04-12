La preocupante proliferación de armas de fuego en las escuelas en México

En total del año 2000 a la fecha, se encontraron 143 incidentes con armas de fuego en escuelas, en todos los niveles escolares, lo cual demuestra con datos, que el problema de las armas en las escuelas también lo tenemos en nuestro país y requiere de nuestra atención, porque el riesgo de tiroteos en los planteles está latente.

Los tiroteos en escuelas en los Estados Unidos es un grave problema de seguridad interna de dicho país, sólo para dimensionar entre 1999 y 2025 se han registrado en la Unión Americana 2,515 incidentes con armas de fuego en escuelas de todos los niveles, esto incluye tiroteos, disparos e ingresos de armas a los planteles, los cuales han costado la vida de 218 personas y otras 512 han resultado heridas.

Es importante mencionar que en los últimos 4 años (desde 2021) se concentró el 58 por ciento de los casos, lo cual muestra una preocupante tendencia al alza.

En México vimos durante años este problema como distante, lo percibíamos como una peculiaridad de los Estados Unidos, que no sucedía en nuestro país, sin embargo, los hechos ocurridos el 24 de marzo en la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas Michoacán, en donde un adolescente de 15 años, asesinó con un fusil de asalto a dos maestras, nos recuerda que se trata de un peligro real, porque de hecho no es la primera vez que sucede, en 2007 otra maestra perdió la vida en el Colegio Winston Churchill de la Ciudad de México; en 2017 hubo un tiroteo en el Colegio Americano de Monterrey, en donde dos personas, incluyendo el estudiante tirador, perdieron la vida, y en el 2020 un niño de 11 años mató a su profesora e hirió a seis compañeros en el Colegio Cervantes en Torreón.

Sin embargo, el problema es mayor que los casos enlistados, los cuales son los más graves, pero existen muchos eventos en donde estudiantes han ingresado con armas de fuego a las escuelas y que, si bien no han pasado a mayores, han tenido el potencial de escalar a situaciones graves.

Lo paradójico es que no se cuentan con estadísticas oficiales del tema, o estudios profundos que provean de un panorama general de los tiroteos y el ingreso de armas en las escuelas en México. Es por ello que me di a la tarea de construir una base de datos para registrar estos fenómenos del 2000 a la fecha, utilizando fuentes periodísticas, resultando la siguiente base de datos.

Es justo advertir que en la base de datos se definen como incidentes con armas en escuelas, las siguientes categorías: tiroteos, amenazas con armas e ingresos de armas a los planteles. Solo se incluyen armas de fuego y se excluyen los casos en los que hubo armas de juguete y amenazas por internet.

En total del año 2000 a la fecha, se encontraron 143 incidentes con armas de fuego en escuelas, en todos los niveles escolares, lo cual demuestra con datos, que el problema de las armas en las escuelas también lo tenemos en nuestro país y requiere de nuestra atención, porque el riesgo de tiroteos en los planteles está latente.

Pero más preocupante aún, es la tendencia creciente en los incidentes, ya que del año 2000 al 2011 apenas encontramos incidentes, del 2012 al 2018 hay un ligero crecimiento, pero con cantidades moderadas y a partir del 2019 los casos se han incrementado de forma acelerada, con la excepción de 2021, donde hay cero casos, pero hay que recordar que fue el año de la pandemia por COVID-19, por tanto, este descenso está justificado.

Como se puede observar, la cifra más alta de incidentes se presentó en 2025 con 30 casos, pero hay que advertir que apenas está comenzando abril y 2026 ya tiene 17 casos, por lo que, de seguir esa tendencia, el año actual se convertiría en el nuevo máximo histórico, lo cual debe ser una señal de alerta para las autoridades de seguridad y de educación en todos los niveles de gobierno.

Estos 143 incidentes se distribuyen en toda la República Mexicana, tal como lo muestra el siguiente mapa, de hecho, en 31 de las 32 entidades federativas, con la única excepción de Aguascalientes, encontramos incidentes con armas de fuego en las escuelas, aunque en Aguascalientes hubo riñas con armas blancas, amenazas de tiroteos en redes y casos en donde se ingresaron armas de juguete a los planteles, por lo que no se puede decir que esté exenta de violencia.

Las entidades en donde esta problemática es mayor, son Nuevo León con 11 casos, seguido de tres entidades con empate en los 10 casos, que son Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas, le siguen Estado de México y Chiapas con 8 casos, Guanajuato y Baja California con 7 e Hidalgo con 6.

De igual forma, hay varios municipios que concentran una alta cantidad de incidentes, como Monterrey con 6 casos, Puebla con 5, Tijuana y Ciudad Victoria con 4, así como Torreón, Hermosillo, Culiacán, Durango, la Alcaldía Venustiano Carranza y Tuxtla Gutiérrez con 3 casos cada uno.

Además, se debe considerar que en los 143 incidentes hay 23 casos en donde personas resultaron muertas o heridas, de hecho, del 2000 a la fecha, 13 personas entres estudiantes y docentes perdieron la vida y 30 más resultaron heridas, lo cual denota que los planteles no siempre son sitios seguros.

Pero no solo se trata de un incremento cuantitativo, sino cualitativo, es decir, con el paso de los años se percibe una mayor violencia, cada vez más estudiantes se atreven a apuntar a sus compañeros y docentes, también, como sucedió en la Preparatoria Antón Makárenko de Lázaro Cárdenas Michoacán, ingresan con armas de fuego más peligrosas como rifles de asalto, que podrían causar la muerte de muchas personas, por lo que estamos a tiempo de realizar acciones para evitar nuevas tragedias en el futuro, para lo cual se podrían implementar las siguientes acciones:

Establecer protocolos claros de acción ante el supuesto de ingreso de tirador activo a las instituciones educativas, en donde se realicen simulacros, para que estudiantes, personal docente y administrativo, tengan parámetros para reaccionar mejor ante emergencias.

Programa nacional de concientización de los peligros de armas de fuego en las escuelas, en donde se desmitifique el uso de armas, ya que algo que se repetía en muchos casos es que los estudiantes llevaban las armas para presumirlas a sus compañeros.

Se debe construir un esquema de atención a la salud mental en todos los planteles del país, lo que requerirá la contratación de psicólogos que puedan detectar problemas de forma temprana y dar la debida canalización.

Contar con esquemas de atención contra el bullying y el acoso escolar, teniendo protocolos claros de acción y aplicando sanciones con el objetivo de disuadir estas conductas.

Reformas a la legislación penal, para poner penas agravadas a los padres de familia o tutores que por negligencia dejan que los menores de edad tengan acceso a armas de fuego.

En la medida de lo posible instalar en algunos planteles mecanismos de detección de metales, para evitar el ingreso de armas de fuego.

Hay que considerar que ante amenazas concretas de tiroteos o ingreso de armas, se pueda habilitar a las autoridades escolares a hacer revisiones de las mochilas de los estudiantes, siempre que haya un consentimiento previo de los padres de familia.

Tener un sistema de alerta temprana con números claros de emergencia para que exista reacción inmediata de las autoridades de seguridad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos hemerográficos