La Presidenta y el Frente Amplio Democrático

El pasado 3 de febrero, el grupo Frente Amplio Democrático (FAD) publicó un manifiesto donde fija su posición sobre la posible ley electoral regresiva que la Presidenta Sheinbaum pretende sacar adelante para dar cumplimiento a una más de las tareas que le impuso López Obrador, su antecesor, mentor y líder.

La Presidenta en su mañanera del miércoles 4 de febrero dedicó una buena parte de su comparecencia para criticar el Manifiesto y a los integrantes del Frente. Esta intervención es un buen ejemplo de cómo, ante la crítica, siempre se pone a la defensiva y nunca razona y argumenta, sino sólo descalifica e insulta.

Acá la trascripción de su intervención:

Pongan el desplegado que salió ayer. Es que es buenísimo. Fíjense: todavía no sale la reforma electoral, ¿o sí? ¿Ustedes la conocen? Todavía no sale, todavía no se conoce su contenido.

“México atraviesa un momento de alta tensión institucional -regrésale-, hay mucha tensión institucional en México”. Regrésale al desplegado.

“En el debate público se ha planteado una nueva reforma político-electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional”. ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? ¿Y entonces? ¿Pluralismo político y equilibrios constitucionales?

“Ante este escenario, resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional”. ¿Cuál es la democracia constitucional? ¿Qué quiere decir democracia? El poder del pueblo.

Aprovechando, por cierto: Lincoln fue el que se opuso a la guerra de Estados Unidos contra México, porque de Lincoln es la frase “la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Bueno, “México sí vivió una transición a la democracia”. Ahora sí que recuerden el desafuero, recuerden el fraude electoral de 2006.

“Convocamos a la conformación de un frente amplio, democrático, plural, incluyente y nacional ante la regresiva reforma”; dice que no regrese el antiguo régimen.

¿Y saben quién firma? Labastida. Échale para abajo. El que acusó a Zedillo del entreguismo, ¿no? Baja, baja... no, los nombres, ya los nombres.

Y ayer, ¿saben quién fue quien la presentó? Bueno, habló en una entrevista: Luis Carlos Ugalde. Hablando de democracia, el responsable del fraude electoral de 2006. Bueno, junto con Fox.

¿Quién firma? Fox. Vicente Fox. Claudio X. González. Denise Dresser. Pon a Claudio X. González. Para que recordemos la democracia, por aquello del autoritarismo, digo yo.

Pero además, lo increíble: todavía no hay reforma. Qué bueno que lo escriban. Yo solo estoy debatiendo públicamente. No hay falta de libertad de expresión, de reunión, de opinión, de manifestación; hay de todo en México. Es una opinión. ¿Ya lo tienes por ahí?

(Video en pantalla de una declaración de Claudio X. González): “Eso es delincuencia organizada. Queridos amigos, están organizados para delinquir. Trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de derecho” (...). Se van a sorprender todos de la reforma electoral.

Soy parte de los que firmaron el Manifiesto del Frente Amplio Democrático (FAD), y promotor de su desarrollo, y en el FAD estamos muy agradecidos de la reacción de la Presidenta, que ha sido fundamental para que el Manifiesto tuviera una amplia difusión y millones de mexicanas y mexicanos se enteraran de su existencia. Presidenta, muchas gracias.