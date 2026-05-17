La pugna del crimen organizado por Morelos

Morelos enfrenta una de las disputas criminales más complejas del país: once organizaciones pelean el control de sus municipios, generando homicidios, miedo ciudadano y redes de complicidad política que han profundizado la crisis de seguridad en la entidad

La crisis de violencia que vive Morelos suele recibir poca atención porque no se trata de una de las entidades más pobladas, pero desde 2023 es la que tiene la segunda mayor cantidad de homicidios dolosos per cápita del país, solo por detrás de Colima, esto quiere decir que en términos reales es el segundo estado más peligroso del país y ello se debe en gran medida a la confluencia de once diferentes organizaciones criminales que se disputan los 36 municipios del estado.

Esta alta incidencia de homicidios por 100 mil habitantes se traslada al ámbito municipal, ya que de acuerdo con la organización Morelos Rinde Cuentas, la entidad cuenta con cinco de los 30 municipios con más homicidios per cápita de México en el periodo comprendido de enero a marzo de 2026; Emiliano Zapata en la posición cuatro con 28 homicidios por cada 100 mil habitantes; Yautepec en el lugar ocho con 21.7; Temixco en el lugar catorce con 16.4; Cuautla en el veintiuno con 13.4 y Cuernavaca en el treinta con 9.

De igual forma se traduce en miedo al delito, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi en su último corte, del 24 de abril de 2026, en Cuernavaca, que es la única zona metropolitana que mide la encuesta en Morelos, el 82 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros, cifra que es la novena más alta del país y que ha venido creciendo en los últimos trimestres.

La razón de fondo, como ya se adelantó, es que, en un espacio muy pequeño, que abarca apenas 36 municipios, coexisten once organizaciones criminales, que combinan a cárteles nacionales de gran importancia como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza y la Familia Michoacana, con muchas bandas de corte local que se disputan los diferentes mercados ilegales, por lo que cabe preguntarnos: ¿cómo llegamos a este escenario de alta fragmentación?

La última vez que Morelos experimentó la hegemonía criminal de una sola organización criminal fue en 2009, cuando después de su rompimiento con el Cártel de Sinaloa, surgió la Organización de los Beltrán Leyva, que precisamente instaló en Cuernavaca su principal centro de operaciones. Pero dicho monopolio criminal fue bastante efímero porque en 2010 fue abatido en el estado su líder Arturo Beltrán Leyva, que ocasionó la implosión del cártel a su mando, que se fragmentó en varias organizaciones.

De los Beltrán Leyva surgieron muchas organizaciones más pequeñas, como los Rojos y los Guerreros Unidos, dos células que antes trabajaban juntas pero que a partir de 2010 comienzan a disputarse el mismo territorio en Guerrero y Morelos, por tanto, de la hegemonía de los Beltrán, se transitó a una disputa de dos bloques que se extendió hasta 2014 aproximadamente.

2014 representó un punto de inflexión en la lucha criminal en Morelos, porque la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue responsabilidad de Guerreros Unidos, por lo que las autoridades redoblaron sus esfuerzos por arrestar a los líderes de la organización, pero dichas acciones centradas en gran medida en Guerrero y Morelos terminaron por debilitar también a los Rojos, que vieron a varios de sus líderes encarcelados, sus territorios mermados y las fuentes de ingreso dañadas, ese contexto permitió dos procesos: el fortalecimiento de otras células locales y el arribo de nuevos competidores.

En la primera dimensión, se debe mencionar que cuando los Beltrán Leyva implosionaron, también en Morelos se desprendieron otras células criminales, además de Guerreros Unidos y los Rojos, pero éstas quedaron un poco en las sombras por ser de menor tamaño, por lo que se concentraron en localidades concretas, por ejemplo, uno operador llamado Abel Maya Domínguez de Huitzilac, estableció un grupo dedicado a las extorsión y narcomenudeo conocido como los Mayas, que con el tiempo se fue expandiendo en la parte norte de la entidad.

Otro grupo relevante son los Linos, formados por los hermanos Sotelo Adame, provenientes de Guerrero, banda comandada por Rodolfo Sotelo Adame “Don Ramón”, el cual fue arrestado la semana pasada en Yautepec. Ellos en principio fueron parte de la red criminal de Guerreros Unidos, haciéndose cargo de Temixco y Yautepec, sin embargo, ante el debilitamiento de Guerreros Unidos, los Linos fueron buscando poco a poco su propio espacio desde 2015, aunque se puede afirmar que a partir de 2017 ya eran una organización diferente en toda regla, iniciando con ello una expansión de su espacio de acción en Cuernavaca y Jiutepec.

Una tercera organización que se encuentra en dicho contexto son los Aparicio o los Huazulcos originarios de Temoac, que ya existían cuando los Beltrán Leyva se hicieron del control de la entidad, por lo que los Aparicio coexistieron con los Beltrán, los Rojos y Guerreros Unidos, desde un ámbito muy controlado, pero al entrar estas en una fase de debilitamiento, su territorio comenzó a crecer en la parte oriente de la entidad, abarcando la zona de las montañas y muchas comunidades con alta población indígena.

El segundo de los procesos fue el arribo de nuevos competidores, el primero de ellos fue la Familia Michoacana, la cual en 2014 experimentaba un proceso de recomposición debido a la fractura que había sufrido en 2011 con los Caballeros Templarios, lo cual llevó a esta organización a dejar un poco de lado Michoacán y concentrar sus actividades en Estado de México, Guerrero e incursionar en Morelos, posición que iría fortaleciendo los siguientes años hasta convertirse a inicios de la década de 2020 en la organización dominante en dicha entidad.

Hoy se puede decir que la Familia Michoacana es la organización más fuerte en Morelos, que domina la parte poniente del estado, en especial toda el área conurbada de Cuernavaca y los municipios colindantes con Guerrero, en donde han establecido un gran corredor de tráfico que abarca desde la región de Tierra Caliente hasta el Estado de México y la Ciudad de México.

Pero la Familia Michoacana no fue la única que llegó, también lo hizo el Cártel de Sinaloa, que buscó recuperar los territorios que habían sido suyos por años, pero que el rompimiento con los Beltrán Leyva, quienes les operaban esa zona mermó su presencia, es por ello que enviaron operadores a Cuernavaca y Cuautla para ir recuperando poco a poco la zona, la mayoría de los mismos eran cercanos a Ismael “El Mayo” Zambada, por lo que en estos momentos se identifican con la facción de la Mayiza, los cuales son dirigido por Júpiter Araujo “El Barbas”, que desde Cuautla controla la parte del oriente de la entidad, a lo que debemos sumar a otro grupo local conocido como la Empresa, que se han vuelto aliados del Cártel de Sinaloa.

Pero quizá la incursión más relevante fue la que comenzó a darse en 2017 con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que buscó entrar al estado con un éxito modesto, pero que a partir de 2021, Audias Flores Silva “El Jardinero” (Ahora detenido), le encomendó a Francisco Jaramillo Valdovinos, “El Serio”, jefe de plaza en el norte de Guerrero, una nueva incursión a la cual destinaron importantes recursos, que permitió una expansión de mayor calado, al grado que hoy el CJNG es el principal competidor de la Familia Michoacana en la entidad.

Por último, podemos señalar que en los últimos tres años hemos visto la expansión de dos grupos de entidades vecinas, que también se han asentado en Morelos, los primeros son la Unión Tepito de la Ciudad de México, que han crecido en la parte norte de Morelos y los Tlacos provenientes de Guerrero, que han hecho lo propio en la zona de Cuernavaca y en la de Jojutla.

En resumen, hoy la entidad es disputada principalmente por cuatro organizaciones criminales, la Familia Michoacana que tiene presencia en 22 de los 36 municipios abarcando toda la parte poniente de la entidad, el Cártel Jalisco Nueva Generación que ha logrado en poco tiempo asentarse en 21 municipios también en el poniente, por lo que de continuar su expansión puede terminar desplazando a la Familia Michoacana, luego el Cártel de Sinaloa en su facción de la Mayiza, tiene una mejor posición al oriente en especial en Cuautla, con presencia en 17 municipios y Guerreros Unidos que aunque mermada, aún está presente en 19 municipios, concentrando su fortaleza en el sur de la entidad.

Luego hay siete organizaciones de corte regional, los Rojos que aunque siguen teniendo presencia en diez municipios la mayoría colindantes con Guerrero, la misma es casi testimonial y han perdido casi toda su influencia; la Empresa, aliados del Cártel de Sinaloa que lo hacen en quince municipios; los Mayas están presentes en diez municipios del poniente; Unión Tepito que está presente en ocho municipios del norte de la entidad; Los Linos, igual, en seis municipios, incluido Cuernavaca y sus alrededores; los Tlacos que operan en cinco municipios y por último los Aparicio están en seis municipios del nororiente del estado.

Como se puede observar en el mapa de arriba, existen dos franjas de alta densidad de organizaciones criminales en Morelos, la primera corre de Cuernavaca a Ocuituco, en donde en Cuernavaca se registra la presencia de 10 de las 11 organizaciones criminales, mientras que la otra franja está en el sur y hace frontera con Guerrero y abarca los municipios de Zacatepec, Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaquiltenango.

Es importante mencionar que en 35 de los 36 municipios de Morelos se registra al menos la presencia una organización criminal, en Cuernavaca hay diez, en Zacatepec, Temixco, Cuautla, Tlaquiltenango, Yautepec y Jojutla hay siete, o en Puente de Ixtla y Jiutepec hay seis, por lo que hay municipios con una cantidad bastante grande de organizaciones, lo que genera disputas territoriales que se traduce en incremento en la violencia y los homicidios.

El único de los 36 municipios de Morelos en donde no se logró acreditar la presencia de alguna organización criminal de forma clara fue Hueyapan, un municipio con un alto porcentaje de población indígena la cual desde 2018 se organizó en un esquema de autodefensas para evitar la incursión del crimen organizado, aunque de hecho se han detectado vendedores de droga e incluso se ha desmantelado un pequeño laboratorio, lo cual denota la presencia del crimen organizado, sin embargo las notas periodísticas no mencionan el nombre de alguna organización criminal en concreto, aunque es altamente factible, por la zona en la que se encuentre el municipio, que la banda de los Aparicio puedan tener presencia en el mismo.

Para enfrentar esta creciente disputa de territorios de Morelos, es importante entender que las organizaciones criminales han construido redes de protección en los municipios, no es casual, por ejemplo, que en 2025, Andrea Angelina Zamora Castilla, ex Tesorera del Municipio de Temoac, haya sido detenida por presuntamente pertenecer a la red criminal de los Aparicio o que se filtrara también en 2025 un video en donde Júpiter Araujo Bernard, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, hablaba con los Alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan.

Esto denota una importante coexistencia y complicidad entre criminales y autoridades, lo cual debe propiciar en una limpieza de las instituciones locales y corporaciones de seguridad, en un esquema similar al del Operativo Enjambre, para procesar a las autoridades corruptas y que ello sirva para quitarle la protección a los grupos criminales y poderlos combatir mejor.