La soledad de Ricardo

No resto importancia a Ricardo Monreal y quien lo haga, se equivoca. No tiene, en este momento, el peso que tenía antes de 2021 (empecé este texto con la gran duda: a cuántos puede arrastrar con él si decide irse y cómo capitalizaría la Oposición esa escisión). Pero tiene una posición importante en el Senado y según entiendo, hay varios legisladores que en un momento dado se irían con él, abriendo la posibilidad de que la Oposición tome la mayoría de esa cámara antes de las elecciones de 2024. Pero para eso deben presentarse varias condiciones y, sobre todo, una oportunidad. No creo que Monreal use esa opción ahorita porque él y los suyos se quedan sin santo y sin la limosna. Era plan, al menos en el corto plazo, no salió como lo habían dibujado en papel. Pero traen la piedra en la mano. Me parece que Monreal debe entrar, ahora sí, en un periodo de reflexión...

@paezvarela SinEmbargo.MX