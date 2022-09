$!Suspenden debate en el Senado sobre reforma para que Ejército siga en calles hasta 2028; harán nuevo dictamen

Desde la oposición, senadores reclamaron que la suspensión solamente se decidió porque a Morena y sus aliados no les alcanzaban los votos para aprobar la reforma .

Ricardo Monreal ofreció más tiempo para su análisis

El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, propuso ante el pleno suspender el debate legislativo sobre la reforma para extender la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

“¿Es lo que quieren? Demos más tiempo. Yo le pido al grupo parlamentario me puedan acompañar”, dijo.

Ante gritos de la oposición, que pidió mantener la discusión para poder votar la reforma hoy mismo, el senador planteó que “las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos (Segunda) regresen el dictamen y sigamos la discusión pública para el bien del País”.

“¿Qué está pasando el día de hoy y por qué quieren posponer el debate? Porque no tienen los votos, porque no les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente. Eso de lo que se quejaban en el pasado, pero quiero que sepan que aquí en este bloque opositor habemos gente que no nos vamos a corromper ni hoy ni nunca”, respondió más tarde la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN.

Durante la discusión, el senador Dante Delgado, de MC, aprovechó su oportunidad para asegurar: “No vamos a permitir que la independencia, autonomía del Senado de la República, sea lastimada desde el Poder Ejecutivo con los agravios y ofensas que lanzan para pretender doblegar la conciencia de las y los senadores”.