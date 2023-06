santamar24@hotmail.com

Sorprende que un político tan experimentado e inteligente como Marcelo Ebrard haya cometido un gravísimo error apenas empezando su recorrido proselitista.

Sólo él y sus asesores saben a cierta qué es lo que pretendían cuando el discípulo de Manuel Camacho Solís declaró que, una vez siendo Presidente, crearía la “Secretaría de la 4T” e invitaría al hijo de Andrés Manuel López Obrador a que la encabezara.

En apariencia quería demostrarle al hacedor y líder indiscutible de Morena que él debería ser el verdadero relevo en la conducción de la 4T para el sexenio 2024-2030 demostrando su lealtad y convicción morena al invitar al primogénito del dueño actual de la silla del águila al nuevo Gabinete.

La jugada, diría que inconcebiblemente ingenua y grotesca si no viniese de un hombre con un colmillo retorcido, le generó reacciones en extremo adversas. No quedó bien ni con Dios ni con el diablo. AMLO y su hijo la rechazaron abiertamente, así haya sido de manera diplomática, y en muchos círculos de Morena se vio como una maniobra muy oportunista. Pero lo peor de todo es que múltiples comentaristas, sobre todo en medios escritos, críticos de Morena y López Obrador y que guardan esperanzas de que Ebrard sea el candidato por considerarlo que puede correr hacia el centro-derecha un nuevo gobierno de Morena, se sintieron profundamente decepcionados de él y empezaron a marcar distancias. Y sí, Ebrard es experimentado e inteligente, pero dio un terrible paso en falso. Va a querer corregirlo. A ver cómo le hace.

En este contexto Ebrard hizo su primera visita como corcholata oficial a Sinaloa buscando impactos mediáticos más que reuniones masivas. No sabemos si porque sus simpatizantes no pueden reunir multitudes o porque esa es la estrategia del ex Canciller. Y para eso se reunió con los pescadores de Playa Norte, ordeñó una vaca en El Vainillo, comió unos mangos en Agua Caliente de Gárate (hubiese sido más simbólico que le entrara a las ciruelas) y comió con El Cuchupetas, el famoso marisquero de Villa Unión.

Si buscaba imágenes que se reprodujeran en los medios, lo logró, porque sin duda tiene ideas de gobierno bien definidas, pero en su visita a Mazatlán no se escucharon.

Ebrard está marchando a contracorriente porque las primeras encuestas imparciales sobre las corcholatas, a raíz del inicio de las campañas primarias de Morena, lo ubican atrás de Claudia Sheinbaum; sin embargo, está convencido de que puede remontar, aunque él más bien dice que va adelante.

Por cierto, no sobra comentar que dos de los hombres más ricos de Sinaloa, como Leovi Carranza y Ernesto Coppel, que le fueron fieles al PRI mientras tuvo el poder, ahora estén con Morena. No obstante, en estos casos, uno, Leovi, se manifestó en favor de Ebrard, y Ernesto Coppel, en la visita que hiciera Sheinbaum a Mazatlán hace algunas semanas, lo hiciera en favor de ella. Sorprende el giro de los magnates, pero se entiende. Entre otras cosas, porque saben perfectamente que ni AMLO, ni Ebrard ni Sheinbaum son émulos de Hugo Chávez o Daniel Ortega, como dicen ridículamente con insistencia comentócratas de los medios mexicanos. Pero, sobre todo, porque ellos, y muchos empresarios, son de profunda esencia pragmática y buscarán siempre estar cerca del poder.

Por otra parte, tienen razón quienes dicen que Morena está en campañas anticipadas. Y aunque lo siguiente no justifique que se violenten las normas electorales, lo cierto es que Vicente Fox, Felipe Calderón y AMLO hicieron precampañas con muchísima anticipación antes de ser presidentes. El hombre de las botas la emprendió con tres años de anticipación y así madrugó a los demás panistas. No obstante, el INE no tiene el poder real, ni lo tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para detener las campañas anticipadas de Morena. Lo que va suceder, entonces, es que la Oposición también anticipará sus campañas internas, de hecho, lo están haciendo, más veladamente, Lili Téllez, Xóchilt Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid y otros. Si no lo hacen van a continuar marchando muy atrás de Morena. ¿O qué creen que fue la inteligente provocación de Xóchitl Gálvez de querer entrar a La Mañanera? Tan efectiva fue, que ya la subieron a la arena para disputar la candidatura presidencial por parte de la Oposición.

Regresando a la lucha interna de las corcholatas, habrá que decir que el trabajo territorial de Ebrard en el puerto lo están haciendo empresarios con mucho dinero, mientras que el de Claudia Sheinbaum lo hacen militantes de base de Morena con zapatos muy gastados. Aún así, en las encuestas conocidas la científica metida a la política, al menos en Mazatlán, sale muy arriba. Ya veremos cómo responde la gente, sobre todo las mujeres, cuando la Sheinbaum venga nuevamente a Mazatlán, donde la ocasión anterior tuvo una recepción tumultuosa pero con el apoyo del Gobierno estatal.