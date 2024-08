Quien debe demostrar su triunfo es Maduro y ello no parece una operación ni sencilla ni creíble a estas alturas. Pero no hay otro camino: o se transparenta la elección de Venezuela o el presunto triunfo de Maduro es inverosímil. Por lo visto hasta ahora, las actas del oficialismo en Venezuela no maduran.

Los comicios presidenciales de Venezuela se llevaron a cabo el domingo 28 de julio y la autoridad electoral aún no da a conocer las actas que soporten su proclama. Sin duda se trata de una situación alejada de toda lógica. Una posible explicación de la tardanza tiene que ver con las particularidades del sistema electoral venezolano. Desde hace décadas Venezuela ha apostado por desarrollar el voto electrónico. Y en esa apuesta ha generado sistemas de seguridad informática muy sofisticados para cerciorarse de la autenticidad del sufragio. Uno de ellos es la generación de las actas. Para que el acta pueda ser imprimida, es necesario que se conjunten claves; esto es, la autoridad genera un parte de la clave, pero los auditores o testigos de los partidos políticos tienen otra parte de la clave y sólo así se puede imprimir el acta. Hay adicionalmente un hash (una suerte de firma electrónica) por cada una de las 30 mil 026 máquinas de votación que se usaron el domingo, de modo que si las máquinas volvieran a imprimir un acta con datos distintos, el hash variaría y ello se reflejaría en la base de datos. Además de todos esos candados informáticos, el acta posee un código alfanumérico, de nuevo irrepetible, que identifica el número de circuito o mesa, genera la fecha y hora de la emisión del acta, y tiene el código hash y un código QR. Hay que agregar que el supuesto hackeo que sufrió la autoridad electoral la noche del domingo sólo pudo haber afectado el proceso de transmisión de las actas, no la impresión de éstas. Esta singular forma de hacer infalsificables las actas es lo que tiene a la autoridad electoral contra las cuerdas. Acaso cuando el domingo se dieron a conocer tendencias que reflejaban lo que supuestamente había en el 80 por ciento de las actas, la autoridad asumía que la Oposición no contaba con el suficiente número de actas; sin embargo, la concurrencia de más de un partido de oposición hizo posible que se recabaran más de 80 por ciento de las actas, mismas que se hicieron públicas. Ante esto lo que se tiene es que quien debe demostrar su triunfo es Maduro y ello no parece una operación ni sencilla ni creíble a estas alturas. Pero no hay otro camino: o se transparenta la elección (que ya dejó muchas huellas y evidencias informáticas) o el presunto triunfo de Maduro es inverosímil. Por lo visto hasta ahora, las actas del oficialismo en Venezuela no maduran.