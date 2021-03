DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A un año de pandemia en Sinaloa, va en memoria de las víctimas fatales del maligno Coronavirus.

Efeméride. - Miguel Lerdo de Tejada, político liberal, de nacimiento veracruzano, muere el viernes 22 de marzo de 1861.

La frase.- Edmon Thiaudiére: “La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular.”

La curiosidad.- Desde 1993 por determinación de la Organización de las Naciones Unidas, el 22 de marzo de cada año se fijó como el Día Mundial del Agua, con el propósito de recordarnos la importancia de cuidar el vital líquido, pues se nos está agotando ¡Por favor, ciérrale!

La pregunta.- ¿Pensará “El Peje” en una reforma constitucional que prohíba corregirle la plana al Poder Ejecutivo?

Condolencias.- Para los estimados Alberto Carrillo y Juan Llausás y a sus apreciables familias. Van también por los dolientes de Bard Larsen.

Rapidines.- El cuplé es un estilo musical festivo con letras de doble sentido, y algunos, con una carga de crítica social. Van algunos títulos.

Ataca Fortunata.- Nada ni nadie por encima de la ley. Pues parece que al Presidente se le olvida que ésa ha sido una de sus consignas, ya que a la hora que doña justicia lo macanea, recordándole que hay un marco de derecho y que las sentencias que no favorecen a nuestros intereses se combaten de acuerdo a lo previsto en nuestro entramado de leyes, tal y como sucedió cuando don Fox pretendió dejarlo fuera de la contienda electoral de aquellos entonces.

¡Ay Cipriano!- También el Presidente sabe que en la mayoría de los juicios en contra de contribuyentes es habitual que los jueces fallen favorablemente en favor del fisco, lo que luego se convierte en jugosos cobros de impuestos.

Consejos del sultán.- Una verdadera transformación nacional exige un respeto estricto al marco de derecho y una aplicación imparcial del mismo, por ello, pensar en cambios a la Constitución para hacer cumplir lo que determine el ejecutivo vía el legislativo, significa retroceso.

Dispense usted.- Según un promocional del Partido del Trabajo (PT), los hijos de los pobres nacen para continuar siendo pobres. Y no es casual que así piensen, ya que dicho partido nació sin principios sólidos y sin el menor grado de honestidad.

El tiesto.- En el plano ideal conviene que el Poder Ejecutivo no tenga bajo sus órdenes al Legislativo. Desgraciadamente, cuando así sucede, lo único que hacen los legisladores es bloquear el accionar del presidente de la república, tal y como le sucedió a Fox. Y es que tenemos una clase política inmadura y pervertida a la que poco o nada le importa armar consensos en beneficio del país.

Está usted muy buena.- Y los seguidores de Rubén Rocha Moya, que le hacen el “asquito” a Héctor Melesio Cuén, siguen sin entender que la política partidista mexicana no es de principios, sino de conveniencias y complicidades con tal de obtener el poder. La otra realidad es que Cuén, de nueva cuenta, les ganó la partida a sus detractores. Ni modo chavalos, a tragar bolitas si es que van a continuar de seguidores de Rocha Moya.

La banana.- Según Mario Zamora, la ciudadanía está harta de que los gobernantes le mientan y que se mantengan alejados de la gente. Es decir, que según el mochiteco ¿Quirino no cumplió con las exigencias de los gobernados?

La corbatera.- El tener acceso a los recursos municipales le significará una importante ventaja al Químico en la contienda electoral y mucho podría ayudarle a bajar el peso del cúmulo de negativos que se carga.

La polvera.- Si Fernando Pucheta le bajara unas cinco rayitas a sus dengues, con afanes de hacerle al chistoso, y con ello, según su apreciación, ganar terreno en el voto popular, incrementaría sus posibilidades de llevarse de nuevo la alcaldía.

La pulga.- Ver para creer. Solo en Mazatlán, los semáforos computarizados son operados manualmente.

El ojo de cristal.- Los robos a casa habitación están imparables ¡Ah! pero para las autoridades tales atracos no son parte de la violencia que se vive en el puerto.

El vestir de Pascual.- “Amiga, defíneme en una palabra.” “Me la pones difícil, pero va. Romántica. Inteligente. Divertida. Inigualable. Candorosa. Ubicada. Linda. Amorosa.” “Ay, gracias!” (Ahora ustedes armen la palabra con la primera letra de cada adjetivo.)

La viudita alegre.- “Mira ya llegó el adoptado.” “Sí, fui adoptado porque mis padres me quisieron, pero ustedes, están vivos porque el aborto era ilegal.” ¡Plof!

La vaselina.- La mamá regresa de un viaje de fin de semana. Al verla, el niño le dice: “¡Yo y papá dormimos juntos el viernes!” La nana le corrige: “Papá y yo dormimos juntos el viernes.” “Mentiras- le dice el niño- lo de ustedes fue el sábado.”

Mi bella flor.- Pareja en su primera noche. El galán se presenta bichi ante su amada y ella comenta: “Mi padre le decía a mis hermanos que si no dejaban de fumar no les crecería el pitorrín y veo que tu fumaste mucho ¿verdad?”

Nicolás.- Con el alboroto de las rentas vacacionales, una doña construyó dos departamentos. Uno con frente de calle y el otro en el interior. Le llega el primer cliente: “Señora ¿cuánto cuesta el departamento que da a la calle?” “Lo siento joven está ocupado.” “¿Y no tiene disponible el de atrás?” “¡No señor! Ese es solamente para mi marido.”

Que picores.- “Padre me voy a divorciar.” “¿Tu mujer te es infiel, por casualidad?” “No padre, por costumbre.”

Tápame, tápame.- “Eres un agarrado muerto de hambre que no compra plátanos por no tirar las cáscaras y como no estoy acostumbrada a pasar penurias, aquí rompemos y te regreso el anillo ¡Toma!” “¿Y la cajita?”

Ven, Mimí.- “Mi amor y si me voy de tu lado ¿qué harías?” “¡Menos corajes!” La respuesta dio paso a un salvaje guantón al atrevido.

Corte.- “Cada quien hace de su vida un papalote.” Es el convencimiento de MORENA y la explicación de las candidaturas que proponen ¡Fuchi, caca!