Basada en el programa de rehabilitación de la prisión de Sing Sing en Nueva York, la película ‘Las vidas en Sing Sing’ cuenta la historia de un grupo de presos que se han propuesto montar su propia obra como parte del taller de teatro en el que participan, y se adentra en una reflexión sobre cómo el arte, en particular el teatro, puede ser un espejo que devuelve la dignidad a quienes han roto sus vidas.

Las vidas en Sing Sing (Estados Unidos, 2023) es dirigida por Greg Kwedar, quien escribió el guión junto con Clint Bentley. ​

La película trata sobre el programa de rehabilitación a través de las artes en la prisión de máxima seguridad de Sing Sing, en Estados Unidos.

La historia se basa en hechos reales, y se inspira en el programa Rehabilitation Through the Arts (RTA), fundado en la prisión de Sing Sing en Nueva York en la década de 1990.

El programa, que sigue activo, ofrece talleres de teatro, danza y escritura a los presos como una propuesta para ayudarlos a procesar su dolor y permitirles construir una nueva identidad y vida.

La película cuenta la historia de un grupo de presos que se han propuesto montar su propia obra como parte del taller de teatro en el que participan, que es parte de su rehabilitación.

El director va más allá del registro del trabajo del montaje de la obra por parte de los presos, sino que se adentra en una reflexión sobre cómo el arte, en particular el teatro, puede ser un espejo que devuelve la dignidad a quienes han roto sus vidas.

La película no dramatiza el encarcelamiento como castigo, sino que lo observa como una realidad compleja, y propone la creatividad como una herramienta de restitución afectiva y simbólica.

Algunos de los participantes reales del programa RTA forman parte del elenco de la película y del equipo creativo. Así, no son sólo sujetos representados: tienen voz, y también crédito. Esto le confiere a la obra un valor adicional.

“Las vidas de Sing Sing” es una obra de una gran profundidad humana donde el arte, en particular el teatro, se hace valer como una forma de volver a vivir, y hacerlo de una mejor manera.

En versión de un crítico, que comparto, la fotografía es sobria pero luminosa, y la edición evita cualquier grandilocuencia, respetando los silencios y los tiempos reales de las emociones.

La crítica especializada reconoce el trabajo de Greg Kwedar, que logra un potente canto a la libertad, a la amistad, al teatro y a la capacidad sanadora del arte.

Se reconoce también, de manera especial, el trabajo de dos de los protagonistas de la película -Colman Domingo y Clarence Maclin-, que logran un dramatismo que conmueve.

La película me impresionó por la estructura narrativa, por el guión, la fotografía, la actuación y la forma de dar cuenta de lo que la puesta en escena de una obra, significa para los presos y sus vidas.