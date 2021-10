¿Qué espera de esta Legislatura? ¿Hay alguna ley que le interese sea aprobada? Por lo pronto esta Legislatura tendrá que ver el tema del aborto, ya que la Legislatura saliente no lo hizo, tres años son demasiados para que no le entren al tema, la SCJN se los recordará.

El día de ayer quedó instalada la LXIV legislatura en nuestro Estado, que tiene como característica que es la primera vez que la mayoría de los diputados y el Gobierno estatal serán de un mismo partido que no sea el PRI, por lo que para cientos de miles de ciudadanos que demostraron en las urnas el pasado mes de junio que ese era su deseo, este es el primer paso, faltando poco menos de un mes para que el Gobernador electo Rubén Rocha Moya pase a ser Gobernador en funciones; pero también tiene otra característica la actual legislatura, ya que es la primera ocasión en que las mujeres son más que los hombres, 23 a 17.

¿Cómo quedó conformada esta Legislatura? Con 20 diputados de Morena y ocho del PAS, recordando que estos partidos fueron en Alianza en la Gubernatura del Estado, por lo que el Gobernador electo no deberá de tener problemas en que sus iniciativas sean aprobadas. Además, ocho del PRI, dos del PAN, uno de Movimiento Ciudadano y uno del Partido del Trabajo, por lo que la Oposición recaerá en el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, ya que hemos visto que el Partido del Trabajo tiende a apoyar a Morena.

Vemos que hay quienes están siendo diputados locales por segunda ocasión, como Marco César Almaral Rodríguez, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Pedro Alonso Villegas Lobo, de Morena; aunque Ibarra Ramos fue diputado anteriormente por el partido Nueva Alianza hoy lo hace como integrante de Morena; Feliciano Valle Sandoval (PRI) también repite, así como Gene René Bojórquez Ruiz (PAS). Veremos qué tal lo hacen en su segunda ocasión como representantes del pueblo sinaloense.

El día de ayer se conformó la mesa directiva por los siguientes diputados: Gene René Bojórquez Ruiz como presidente, Feliciano Valle Sandoval y Juana Minerva Vázquez González como vicepresidentes, Nela Rosiely Sánchez Sánchez y Deisy Judith Ayala Valenzuela como secretarias y Pedro Alonso Villegas Lobo y Giovanna Morachis Paperini como prosecretarios.

Vale la pena también mencionar al Diputado del PAS Martin Vega Álvarez, quien es indígena yoreme; esperemos que su diputación se traduzca en mejores oportunidades para un grupo tan olvidado por el Gobierno como lo es el grupo indígena.

¿Qué espera de esta Legislatura? ¿Hay alguna ley que le interese sea aprobada? Por lo pronto esta Legislatura tendrá que ver el tema del aborto, ya que la Legislatura saliente no lo hizo, tres años son demasiados para que no le entren al tema, la SCJN se los recordará.

Por cierto, el Gobernador electo, quien estuvo presente en la toma de protesta, dio a conocer los nombres de los funcionarios que van a integrar el equipo de transición, ellos son Enrique Inzunza Cázares, Graciela Domínguez Nava, José Luis Zavala Cabanillas, Ruth Díaz Gurría, Javier Gaxiola Coppel, María Fernanda Mascareño Montoya, Joaquín Alberto Landeros Guicho, María Guadalupe Ramírez, Óscar Luis López Barraza y María Inés Pérez Corral, ¿Qué le parecen estos nombres? ¿Conoce a alguno?

Para terminar, se anunció que el actual Fiscal de la Fiscalía del Estado, Juan José Ríos Estavillo, saldrá el próximo mes de noviembre, por lo que el Ejecutivo, de acuerdo con el Artículo 65 fracción XXII de la Constitución del Estado, podrá participar en el proceso de elección del nuevo Fiscal.

Estemos atentos a lo realizado por esta Legislatura entrante, veamos si no realizaran lo que por años se criticó, es decir, que no sean un contrapeso del Ejecutivo, sino una extensión del mismo.

PD 1. El ex Presidente ha sido condenado a un año de cárcel por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, pero no se sienta tan mal por Nicolas Sarkozy, ya que podrá cumplir su condena en arresto domiciliario.

PD 2. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección de Iliatenco, Guerrero, por violencia política de género en contra de la candidata que había obtenido el segundo lugar por una diferencia de 0.97 por ciento de los votos.

PD 3. Esta semana la FGR decidió no apelar la decisión de no conceder las 31 órdenes de aprehensión a los científicos y ex servidores públicos de los que hablamos la semana pasada, por parte del Juez federal.