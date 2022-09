En sentido estrictamente legal, los procedimientos abiertos contra el Alcalde mazatleco, siendo la auditoría solamente uno de ellos, significan la bola de nieve que causaría el alud jurídico-político que lo saque de Palacio Municipal. El expediente que la opinión pública conoce como ‘lámparas opacas’ representa el copo que provocará la avalancha que, sin la protección del Presidente López Obrador, sepultará políticamente a ‘El Químico’. Y organizaciones no gubernamentales, de abogados y partidos políticos ya dan por hecho que el procedimiento auscultador de la ASE encontró las irregularidades que se han denunciado en el negocio con Azteca Lighting.

Una vez que el huracán Kay tomaba distancia de Sinaloa ayer, otra tormenta de índole política se aproximaba a Mazatlán, pero ésta de pronósticos encontrados en cuanto a la devastación o satisfacción que le ocasionará al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, y también las afectaciones que tendrá en los círculos del poder estatal y nacional. Todas las conjeturas se centran en definir si el Congreso del Estado le instaurará el juicio de procedencia a “El Químico” y cómo intervendrá el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya sea para guarecerlo o desabrigarlo.

Ya se sabe que la reciente destitución del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, abrió el enorme zaguán en la 64 Legislatura por el que podrán pasar los servidores público que se alejan de la triada moral del régimen autodenominado Cuarta Transformación consistente en no mentir, no robar y no traicionar. Pero la llave de esa puerta sancionatoria la tiene el principal residente de Palacio Nacional y él decide cuándo la abre o la obstruye.

Mañana se cierra la labor de fiscalización que la Auditoría Superior del Estado realiza sobre la compra que el gobierno de Benítez Torres le realizó de manera irregular a la empresa Azteca Lighting, al adquirir 2 mil 139 luminarias para el alumbrado público con un costo de 400 millones de pesos, operación que develó que la misma razón social es la proveedora favorita del Ayuntamiento de Mazatlán al venderle materiales por 545 millones de pesos de 2020 a la fecha, vía adjudicaciones directas.

Es decir, transcurridos los plazos de atención a cédula preliminar y elaboración de dictamen se tendrá el informe individual que la ASE le presentará a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado y por allá en la última semana de septiembre el resultado se publicará en la página oficial del órgano revisor. De allí derivará la determinación de si se presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la posición la Legislatura en cuanto a si procede el político contra Benítez.

En sentido estrictamente legal, los procedimientos abiertos contra el Alcalde mazatleco, siendo la auditoría solamente uno de ellos, significan la bola de nieve que causaría el alud jurídico-político que lo saque de Palacio Municipal. El expediente que la opinión pública conoce como “lámparas opacas” representa el copo que provocará la avalancha que, sin la protección del Presidente López Obrador, sepultará políticamente a “El Químico”. Y organizaciones no gubernamentales, de abogados y partidos políticos ya dan por hecho que el procedimiento auscultador de la ASE encontró las irregularidades que se han denunciado en el negocio con Azteca Lighting.

Hay más acusaciones contra el Edil que resultó mejor para hacer viajes y fiestas que para gobernar. La ASE tiene en trámite 12 denuncias contra el mismo funcionario y eso que dos más fueron desechadas debido a que no se integraron debidamente. Está también la que los regidores del Partido Sinaloense sobre constantes modificaciones y ampliaciones al Presupuesto de Egresos 2022 pasándose “El Químico” por el arco del triunfo el gasto a ejercer que le fue autorizado.

Más recientemente, las familias desplazadas de la sierra por la violencia que buscan establecerse en Mazatlán acusaron violaciones a los derechos humanos, engrosando la batería de cargos. Igual en materia de ataques a la libertad de expresión existen querellas y quejas, así como en el trato ventajoso al que accedió Benítez Torres al pagarle al Grupo Arhe 141 millones de pesos con bienes municipales, en el sospechoso caso Nafta.

Entonces hay un segmento importante de la sociedad civil que cree que Benítez Torres fácilmente quintuplica los delitos cometidos en el desempeño de la función pública, que los que utilizaron el Congreso, la Fiscalía y el Poder Judicial para levantarle cargos a Estrada Ferreiro en el proceso que lo destituyó como alcalde de Culiacán y que se desahoga actualmente en los tribunales competentes.

Otra parte de la conversación pública, la cual tiene que ver con el círculo rojo del poder que es el que definirá la suerte de Benítez Torres, le apuesta todo a que la actitud que “El Químico” guarda en la relación con López Obrador y el Gobernador Rubén Rocha Moya en nada se parece a la de reto y confrontación que presentó el Alcalde de Culiacán y que le valió la expulsión de la 4T en Sinaloa. Este lado del diferendo se la juega con la creencia de que la decisión será política y nunca jurídica.

No habrá que esperar mucho para saber qué pasará. A partir de mañana viernes comenzarán a develarse esos hilos de la ley y la acción parlamentaria que por el momento unos jalan hacia el castigo y otros hacia la impunidad. Al concluir la auditoría y determinarse las responsabilidades podría remarcarse Estrada Ferreiro en su papel de víctima, y Benítez Torres recalcar el esquema de impunidades que, otra vez, lo ponga lejos de acción de la justicia.