Si la Auditoría Superior del Estado determina que hay violaciones a la ley por parte del Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por las adjudicaciones directas con la empresa Azteca Lighting por más de 500 millones de pesos, el Congreso del Estado podría proceder a un desafuero en su contra, sostuvo el diputado Ambrocio Chávez Chávez.

El diputado de la 64 Legislatura, del mismo partido que llevó a Benítez Torres a una reelección en Mazatlán, Morena, destacó que el Congreso del Estado está obligado actuar contra quien sea, donde se presenten pruebas de que hay una violación a la ley.





- ¿Si hay condiciones el Congreso actuará contra el Alcalde de Mazatlán?

El Congreso está obligado, estamos obligados a nosotros a actuar no solamente en el caso de Mazatlán, sino en todos los casos que se presenten, en todos los casos que se presenten en el estado de Sinaloa, no tenemos una preferencia determinada con tal o cual Alcalde o Alcaldesa.

No estamos eludiendo nosotros ninguna responsabilidad, y estamos abiertos a recibir cualquier denuncia o documento que los ciudadanos de Mazatlán nos hagan llegar.





- ¿Si la ASE determina que hay una violación del Alcalde, meten denuncias ante la Fiscalía, ustedes precederán en el tema del desafuero para que el Alcalde tome este proceso?

Si las denuncias y todo están bien sustentadas, fundamentadas, nosotros estamos obligados a proceder en lo correspondiente.





Cuestionado sobre la inmediatez con la que actuaron contra Jesús Estrada Ferreiro, ex Presidente Municipal de Culiacán, también morenista y que fue desafornado, Chávez Chávez mencionó que en ese caso había muchas denuncias en su contra

Sin embargo, reconoció que no estaba enterado de las más de 20 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la administración de Benítez Torres.

Recalcó después que si hay que actuar en Mazatlán, lo harán.

“Hubo muchas denuncias en Culiacán, muchas denuncias durante tres años o más, tanto de policías, como de personas de derechos humanos, como de ciudadanos en particular, de colegios de abogados, de un conjunto de personas, de medios de comunicación, en donde se quejaban del maltrato y de las violaciones a las normas y a las leyes, y ahí se articuló y se presentó y se actuó en consecuencia”, aseveró.

“Nadie creía que el Congreso del Estado iba a proceder, el Congreso del Estado teniendo los elementos de cualquier municipio, incluido Mazatlán, va a actuar de acuerdo a la ley, igual que se actuó con Culiacán, no tiene por qué ser algo diferente, independientemente del partido, del color, o las personas que estén, estamos obligados a cumplir la ley, cumplir con las obligaciones”.

Insistió que en su casa, como titular de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación, no han llegado denuncias por violaciones de derechos humanos.

“Pero yo estoy informado, porque es público también, que han presentado algunos regidores hacia la ASE, he sabido que les han presentado documentos, porque es una vía para que ellos nos envíen al Congreso alguna información”, señaló.