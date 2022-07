PRD reta al Gobernador y al Congreso a posicionarse sobre adjudicación directa de lámparas led de Mazatlán

El dirigente del PRD en Sinaloa, Oner Gonzalo Lazcano López, retó al Gobernador Rubén Rocha Moya a posicionarse sobre lo que considera un “quebranto” del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por la compra de 2 mil 139 luminarias en 400.8 millones de pesos, en un esquema de adjudicación directa.

El reto también va dirigido para el Congreso del Estado, pues considera que cuando no se toma una postura en contra de la corrupción, con el silencio se respalda.

“En el PRD decidimos NO quedarnos callados frente a este descomunal robo, y desde esta tribuna le preguntamos al Sr. Gobernador si actuará o se quedará callado. Desde este espacio les preguntamos a las y los Diputados del H. Congreso del Estado de Sinaloa, ¿van a actuar o tácitamente apoyarán la corrupción y el robo a la Comuna mazatleca?”, se lee en el comunicado emitido este miércoles.

Cuestionó que la filosofía de la 4T, de no mentir, no robar, no traicionar, no la aplique “El Químico” Benítez Torres, de quien dijo, se siente protegido por el “aura” de Palacio Nacional y el tercer piso.

“No contento con esa violatoria decisión, existen evidencias que dichas luminarias se compraron a un sobre precio de 10 veces su valor real en el mercado. Es decir, según los contratos celebrados con la empresa Azteca Lighting, las lámparas fueron adquiridas en un precio de 187,000 pesos cada una, cuando su valor real en el mercado no rebasa los 17,000 pesos cada una”, detalla.

Por ello, refiere Lazcano López, existe un quebranto considerable en contra del patrimonio del Municipio de Mazatlán, que debe investigarse y castigarse.

Llamó a las organizaciones de la sociedad civil, y a toda la sociedad mazatleca, a no quedarse callados y evitar que la corrupción y la impunidad adquieran carta de naturalización.

“Le hacemos un llamado urgente a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, para que a la brevedad posible habrá un proceso de investigación y se castigue a los responsables”.

Adelantó que en los próximos días acudirá a las oficinas de esta dependencia a presentar una solicitud formal para denunciar estas conductas violatorias a la ley.

La ASE informó hace una semana que ya investiga todos los contratos signados entre la empresa, el Gobierno de Mazatlán y el Gobierno del Estado.

Incluso, el Gobierno estatal “vetó” a la empresa y la demandó por incumplir con la entrega de lámparas adquiridas durante la administración de Quirino Ordaz Coppel por un valor de 12 millones de pesos.