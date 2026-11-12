Los católicos aumentan en el mundo

África se convierte en el nuevo motor de crecimiento de la Iglesia católica. El continente registra el mayor aumento de fieles y es el único donde crecen las cifras de sacerdotes, religiosas y seminaristas. Mientras Europa pierde vocaciones y religiosas, el catolicismo transforma su mapa demográfico

A junio de 2024, la población en el mundo eran de 7 mil 995 millones 573 mil, y los católicos sumaban mil 422 millones 144 mil, un aumento de 16 millones 690 mil respecto al año anterior, y su porcentaje sobre la población mundial se mantiene en el 17.8 por ciento, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Iglesia. El número de católicos bautizados aumenta en todos los continentes. El mayor crecimiento se registra en África, con 7 millones 580 mil más, y luego le siguen América, con 6 millones 992 mil; Asia, con 968 mil; Europa, con 911 mil, y Oceanía, con 239 mil. América sigue siendo el continente con mayor número de católicos, con 678 millones 869 mil. África cuenta con 288 millones 312 mil, cifra que supera ligeramente a la de Europa, donde se registran 287 millones 240 mil. A continuación, se sitúan Asia, con 156 millones 166 mil, y Oceanía, con 11 millones 55 mil católicos. Por primera vez en cinco años, el número total de sacerdotes vuelve a aumentar y son 407 mil 421, es decir, 425 más que en la anterior medición. El saldo positivo se debe al crecimiento en África (+1,676), Asia (+1,065) y América (+199), que compensa los descensos registrados en Europa (-2,483) y Oceanía (-32). América pasa del retroceso registrado el año anterior a un incremento. Los sacerdotes diocesanos ascienden a 279 mil 238 (+496), mientras que los religiosos descienden a 128 mil 183 (-71). Y también crece el número medio de católicos por sacerdote, que se sitúa en 3 mil 491, con 38 fieles más que en la anterior medición. Esta proporción aumenta en América, Europa y Oceanía, mientras que disminuye en África y Asia.

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