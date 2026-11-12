Los católicos aumentan en el mundo

A junio de 2024, la población en el mundo eran de 7 mil 995 millones 573 mil, y los católicos sumaban mil 422 millones 144 mil, un aumento de 16 millones 690 mil respecto al año anterior, y su porcentaje sobre la población mundial se mantiene en el 17.8 por ciento, de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Iglesia.
El número de católicos bautizados aumenta en todos los continentes. El mayor crecimiento se registra en África, con 7 millones 580 mil más, y luego le siguen América, con 6 millones 992 mil; Asia, con 968 mil; Europa, con 911 mil, y Oceanía, con 239 mil.
América sigue siendo el continente con mayor número de católicos, con 678 millones 869 mil. África cuenta con 288 millones 312 mil, cifra que supera ligeramente a la de Europa, donde se registran 287 millones 240 mil. A continuación, se sitúan Asia, con 156 millones 166 mil, y Oceanía, con 11 millones 55 mil católicos.
Por primera vez en cinco años, el número total de sacerdotes vuelve a aumentar y son 407 mil 421, es decir, 425 más que en la anterior medición. El saldo positivo se debe al crecimiento en África (+1,676), Asia (+1,065) y América (+199), que compensa los descensos registrados en Europa (-2,483) y Oceanía (-32). América pasa del retroceso registrado el año anterior a un incremento.
Los sacerdotes diocesanos ascienden a 279 mil 238 (+496), mientras que los religiosos descienden a 128 mil 183 (-71). Y también crece el número medio de católicos por sacerdote, que se sitúa en 3 mil 491, con 38 fieles más que en la anterior medición. Esta proporción aumenta en América, Europa y Oceanía, mientras que disminuye en África y Asia.
El número de religiosas en el mundo se sitúa en 580 mil 131, lo que supone un descenso de 9 mil 292 respecto a la medición del año anterior. África es el único continente que registra un aumento (+2,190). En cambio, disminuye el número de religiosas en Europa (-6,473), América (-4,432), Asia (-320) y Oceanía (-257).
Los religiosos no sacerdotes suman 48 mil 511, con un descenso de 237. Aumentan en África y Asia, mientras que disminuyen en los demás continentes.
Se reduce el número de seminaristas mayores, tanto diocesanos como religiosos: de los 106 mil 495 registrados en la medición anterior se pasa a 103 mil 604, es decir, 891 menos. El aumento se registra únicamente en África (+786), donde hay 35 mil 710 seminaristas mayores. El descenso más acusado corresponde a Asia (-2,733), seguida de Europa (-701), América (-227) y Oceanía (-16).
Los seminaristas menores descienden a 94 mil 041, con una disminución de 980. En este grupo, las cifras aumentan en África (+132) y Oceanía (+20), mientras que bajan en Europa (-872), Asia (-182) y América (-78).
Crece el número de misioneros laicos, que ascienden a 463 mil 079, con 18 mil 473 más que el año anterior. El crecimiento se concentra principalmente en América (+20 mil 492). También se registran incrementos en África y Oceanía, mientras que las cifras disminuyen en Asia y Europa.
Los catequistas alcanzan los 2 millones 889 mil 336, con un aumento de 22 mil 370. Los incrementos más importantes se registran en América (+16 mil 515) y Asia (+13 mil 616), seguidas de Oceanía (+48). En cambio, el número de catequistas disminuye en Europa (-7 mil 603) y, en menor medida, en África (-206).
En África se registra el mayor incremento de fieles y es el único continente en el que aumentan el número de sacerdotes, religiosas y seminaristas mayores y menores. En los próximos años, la Iglesia católica seguirá creciendo en el Continente Africano.