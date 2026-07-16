Los conventos del Siglo 16 del primer semestre

Cuando tenía 26 años, empecé a recorrer de manera sistemática los conventos del Siglo 16 en México, y después en otros países de América Latina.

A partir de 1973, cuando tenía 26 años, empecé a recorrer de manera sistemática los conventos del Siglo 16 en México, y después en otros países de América Latina. En la Nueva España se construyeron 270. En el primer semestre de 2026 visité estos siete:

Convento de San Pedro y San Pablo

Calimaya, Estado de México. La Orden de Frailes Menores (OFM) llega a la región en 1529-1530. En 1557 funda el convento. Del Siglo 16 son: capilla abierta, baptisterio y capilla de la Tercera Orden de San Francisco.

Convento de San Miguel Arcángel

Zinacantepec, Estado de México. Fundación de la Orden de Frailes Menores (OFM). En 1563 o 1564, los franciscanos dejan el lugar, y vuelven en 1569. Del Siglo 16 son: atrio, iglesia, capilla abierta, pila bautismal, convento y murales.

Conventual de San Lorenzo

Ahora, de San Antonio de Padua, Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México. Fundación, Siglo 16 de la Orden de Frailes Menores (OFM). El edificio se levanta sobre un basamento ceremonial tepaneca. Del Siglo 16 son: atrio, cruz atrial empotrada, huerta y el claustro bajo del convento.

Convento de San Buenaventura

Cuautitlán, Estado de México. La Orden de Frailes Menores (OFM) llega a la Nueva España en mayo de 1524, y en julio empieza su trabajo misional en Cuautitlán y Tepotzotlán. El actual altar mayor se termina en 1998 y tiene tres cuadros originales del flamenco Martín de Vos (1532-1603).

Convento de Corpus Christi

Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Fundación del Siglo 16 de la Orden de Frailes Menores (OFM). Fray Pedro de Gante construye la primera iglesia. Del Siglo 16 son: portal de peregrinos, capilla abierta, cruz atrial y el convento. En el altar mayor un Cristo de caña de maíz, obra del Taller de Cortés, de 1565.

Convento de San Luis Obispo

Tlalmanalco, Estado de México. Fundación del Siglo 16 de la Orden de Frailes Menores (OFM). En 1524, llegan los 12 primeros franciscanos y en 1525, a solo un año, fray Juan de Rivas, uno de ellos, funda este convento. Del Siglo 16 son: capilla abierta, obra cumbre del estilo Tequitqui, y el portal de peregrinos.

Convento de la Inmaculada Concepción