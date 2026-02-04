Los jesuitas en San Luis de la Paz, Guanajuato (1)

La misión de San Luis de la Paz, Guanajuato, fundada en 1589 por el Padre Gonzalo de Tapia, tiene una gran importancia para la historia de la Provincia de la Compañía de Jesús y también para la sociedad mexicana.

Fundación de la ciudad

San Luis de la Paz se funda el 25 de agosto de 1552, como una ciudad en la Ruta de la Plata, que durante la colonia vinculaba a las minas de Zacatecas con la capital del Virreinato de Nueva España, la Ciudad de México. Los fundadores fueron los caciques indígenas Diego Martín Aguilar, Pedro González de la Braza, Diego Ramirez, Pedro González de Oruña y Nicolás de San Luis de Monanez, fundador también de la ciudad de Querétaro y emparentado con el Emperador Moctezuma. La fecha de fundación es la misma en la que se celebra el Tratado de Paz entre los indígenas chichimecas que habitan la región y los otomíes aliados de los españoles. En la cédula de la fundación de 1552, y en la refundación de 1560, el virrey de la Nueva España designa la advocación de la iglesia de la naciente población a San Luis Rey de Francia. Los chichimecas aceptan someterse bajo la condición de que se entregaría de manera regular maíz y carne. En la nueva población, los indígenas se concentran en cuatro barrios. El Barrio de la Soledad queda bajo la administración de la Orden de Frailes Menores. Desde el Siglo 16, y en la medida en que va aumentando la población blanca y mestiza, los chichimecas se van desplazando hacia el oriente de la ciudad, lugar en que actualmente tienen su residencia; así llegaron a ocupar los promontorios del Águila y las Auras.

La fundación de la misión