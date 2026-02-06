Los jesuitas en San Luis de la Paz, Guanajuato (3)

De la iglesia de materiales naturales que en 1589 levanta el jesuita Gonzalo de Tapia en San Luis de la Paz no queda ningún vestigio. La iglesia que ahora vemos es una construcción de finales del Siglo 17, que se conserva muy bien. El estilo del exterior es barroco y en el interior neoclásico de finales del Siglo 19. El cuadro en la sacristía recuerda el martirio del Padre Gonzalo de Tapia.

Descripción de la iglesia

La iglesia tiene un atrio bardeado, al que se entra por un arco de medio punto. A la izquierda la capilla de Santa Cecilia. La fachada-portada, obra de finales del Siglo 17, es de cantera y tiene dos cuerpos y un remate.

En el primer cuerpo, un arco de medio punto alargado en medio de columnas dobles acanaladas de capiteles corintios. En el segundo cuerpo está la ventana del coro de forma rectangular en medio de columnas dobles. El remate es un frontón triangular, que, al centro en la parte superior, tiene una cruz.

Tiene dos torres de cantera que son iguales, con cuatro cuerpos y un remate. El primer cuerpo corre a lo largo de la fachada-portada. En la torre de la derecha en este cuerpo está un reloj y una puerta. El segundo cuerpo tiene cuatro arcos de medio punto. En las cuatro esquinas, dobles columnas. El tercer cuerpo tiene los mismos elementos que el segundo, pero los arcos de medio punto son de menor dimensión. El cuarto cuerpo tiene arcos de medio punto, y en las cuatro esquinas, paredes en medio de pilastras. El remate es una cúpula cónica. En la parte superior, una cruz.

La iglesia es de una nave. En el crucero, una cúpula redonda con ventanas. En la parte superior de las paredes, ventanas. El techo tiene cúpulas de pañuelo. El altar mayor, como todo el decorado interior, es de estilo neoclásico. Debe ser de finales del Siglo 19.

En la sacristía de la parroquia se conserva un cuadro que representa el asesinato del Padre Gonzalo de Tapia y al calce del mismo se lee: “El Venerable Padre Gonzalo de Tapia de la Compañía de Jesús, natural de León, en Castilla de donde pasó ya siendo Sacerdote a esta Nueva España el año de 1585 (1584), fue según se colige del primer libro de bautizos, el fundador o uno de los primeros sujetos que fundaron este curato: pues en él se hallan las primeras partidas firmadas de su mano (la primera el 7 de noviembre de 1591 y la última el 13 de junio de 1591), y consta por ellas ser tan adultos los bautizados que pasaban ya de treinta años unos, otros de cuarenta y no faltó uno de ochenta, que recibió el agua juntamente con su mujer”. La pintura es obra de Francisco Antonio Vallejo, y fue realizada en 1750.