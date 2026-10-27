Los rasgos neofascistas de Morena

Culto al líder, debilitamiento de la democracia, intolerancia a la Oposición y militarización son algunos de los rasgos que se identifican en Morena. Advertencia: México avanza hacia un proyecto que va más allá del neoconservadurismo.

Los especialistas que trabajan en torno al tema del neofascismo, que tiene algunas diferencias con el fascismo de la década de 1930 y 1940, están de acuerdo en señalar un conjunto de características que lo definen en el mundo de hoy. Aquí señalo ocho de estas:

1. Culto al líder

El fundador o dirigente se presenta como la encarnación del pueblo y la nación y como la única persona capaz de resolver los problemas. Su figura adquiere mayor importancia que las instituciones, los partidos y las reglas constitucionales. La lealtad personal al líder es incuestionable.

2. Debilitamiento de la democracia

Se cuestiona la legitimidad de las elecciones cuando los resultados son desfavorables, se ataca a los tribunales independientes y se intenta someter al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Se eliminan los mecanismos de contrapeso. Y todo se concentra en el Poder Ejecutivo. Rechazo a todas las instituciones democráticas.

3. Intolerancia hacia la Oposición

Los adversarios dejan de ser considerados competidores políticos legítimos y son descritos como traidores o enemigos de la patria. En los regímenes fascistas históricos, esta lógica se acompañó de persecución, encarcelamiento, censura y violencia organizada.

4. Rechazo al pluralismo

Nostalgia de un pasado idealizado que nunca existió. Ataques a minorías. Hostilidad hacia el feminismo y derechos LGBTQ+, y también a las organizaciones de la sociedad civil independientes. Hay una especial agresión a los ambientalistas, quienes protegen los derechos humanos y defienden la libertad de expresión. Vigencia del machismo y valores patriarcales tradicionales.

5. Propaganda y manipulación de la información

Se miente para construir un país que no existe. Se deja a un lado la información y todo es propaganda. Uso intensivo de las redes sociales para desinformar. Uso constante de símbolos de la fuerza política que promueven.

6. Victimización y teorías conspirativas

Verbalizan y difunden la idea de asedio permanente y de amenazas de la ultraderecha, que los quiere sacar del poder. Las élites nacionales e internacionales los persiguen y conspiran contra ellos. Hablan de golpe de Estado. Ante esto se legitima la violencia como “autodefensa”.

7. Militarización de la política

Se da nuevo espacio de acción a las Fuerzas Armadas en la administración pública. Tareas reservadas a los civiles pasan a los militares. Glorificación de las Fuerzas Armadas. La retórica militar entra en el discurso político. Intimidación a los opositores.

8. Nacionalismo

Retórica del “nosotros vs. ellos”. Énfasis en la “pureza” del movimiento y los valores que impulsa. Defensa retórica sistemática de la soberanía nacional. Posicionamiento de la idea de una inminente invasión extranjera. Se exalta la identidad nacional idealizada.

Estas ocho características que ahora definen al neofascismo están claramente presentes en Morena, y tienden a profundizarse, con lo que se consolida su ideología fascista, que se hace cada vez más presente en su discurso y en su accionar político. El país, en manos de Morena, camina a la consolidación no solo de un proyecto neoconservador, sino claramente neofascista.