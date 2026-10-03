Los hilos detrás del poder

¿Sabes que adonde nos lleva la “Transformación” realmente? ¿Una idea salida de Tabasco o de otras regiones? Te invitamos a que lo descubras por ti mismo.

La ingeniería detrás

Por la corrupción de los gobiernos anteriores voté por las promesas de López Obrador de acabar con ella; al poco tiempo algo me empezó a abrir los ojos. Me sorprendió la velocidad y la magnitud de los cambios que estaba realizando con su “Transformación” desde el inicio. Pero mi sorpresa fue constatar como la lista de advertencias que me habían enviado desde Venezuela antes -que juzgué exageradas- se iban cumpliendo aquí como si fuesen una agenda inexorable: eran los mismos cambios que implantó Chávez con la influencia de Fidel Castro. En efecto, hay una ingeniería que mueve los hilos del poder que ha cambiado la constitución radicalmente, López hizo 27 reformas, la presidente actual otras 27 reformas en apenas dos años. Juntos han capturado sectores estratégicos y centralizado el poder.

Advertencia para el ciudadano

Lo relevante es que han desamparado, literalmente, al ciudadano común al desmantelar su defensa jurídica, incluir la prisión preventiva automática y con jueces a modo y no combatir la impunidad que desanima y arriesga al quejoso.

Trabajo en equipo

Estos cambios drásticos no vienen de una sola cabeza, imposible, se implementan gracias a una estructura política, técnica y jurídica centralizada en la presidencia quien tiene la última palabra. Hay un ejército detrás que dictan, redactan, revisan y aprueban los cambios y los reglamentos hasta que los operadores de Morena, Monreal, Adán Augusto antes, Ignacio Mier ahora, se los dan a sus legisladores para aprobarlas al día siguiente en bloques abultados. Las similitudes y la velocidad con que se han aprobado no es producto de la improvisación, siguen una estrategia transexenal. Los foros de Sao Paulo y de Puebla entran en el juego.

Seis grandes semejanzas con Venezuela:

1. Controlar la comunicación: Las mañaneras fueron tomadas de “Aló Presidente” de Chávez, 2. La militarización: en Venezuela los militares abarcaron la administración, la construcción, el control de los puertos, las aduanas, 3. Los programas sociales: las “Misiones” de allá son equivalentes de los Servidores de la Nación para controlar el territorio, 4. Desaparecer organismos independientes como MEJOREDU para la educación, eliminar la transparencia INAI y otros, 5. Controlar la energía: la estatización venezolana se compara con PEMEX y CFE; la falta de inversión en la CFE produce los múltiples y constantes apagones en todo el país y 6. El control judicial: Venezuela controló a los jueces; México aprobó la elección del acordeón. Cuba. “El regalo” continuo de petróleo y otros. Veámoslo de una manera rastreable. Pemex reportó ante la SEC de EEUU sus envíos de combustible a Cuba en $1,500 millones de dólares (2025-2026), pero Mexicanos Contra la Corrupción con datos de aduanas contó los envíos constatando que superaron los $3,048 millones de dls. Pemex declaró apenas el 49%. Para evadir la rendición de cuentas dijo que operaba en privado; el 31 de marzo 2026 “Petróleos del Bienestar” cambió de nombre, sin comunicado. El 5 de septiembre un barco fue interceptado por EEUU rumbo a Cuba desde Yucatán escondiendo hidrocarburo ilegal (Infobae).

¿Qué recibe a cambio México?

Si fuese por humanidad ¿Por qué ocultan los datos reales? Ricardo Pascoe, exembajador mexicano en Cuba, ha denunciado la presencia de asesores cubanos en el gobierno; Marco Rubio, el Secretario de Estado de EEUU, presentó un reporte de inteligencia en julio, señalando que Cuba, junto con Rusia y China, operan aquí con influencia del G2 y del GRU, la inteligencia cubana y rusa, para influir en la política local, desinformar y operar en los EEUU.

Otras Influencias

Pablo Iglesias y Canal Red, ex líder del partido de izquierda Podemos en España, han sido señalados, por operar con su plataforma en los medios locales como propaganda de izquierda y justificar reformas como la judicial. Neurona, una consultora mexicana de César Hernández, opera con Juan Carlos Monedero –cofundador de Podemos- por desinformar y manipular campañas electorales con granjas de boots aquí y en España. Por su naturaleza el espionaje opera en secrecía, pero no todo está oculto: los síntomas lo denotan.

Una seria advertencia

Los toros se ven mejor de lejos. El informe 2026 del instituto V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, clasifica a México como autocracia electoral, y señala a la reforma judicial como el principal factor. ¿Qué significa esto? Una manera elegante para nombrar a una dictadura híbrida. Aplicada a México: una dictadura combinada desde Palacio, Palenque, y las Lomas de Sotelo: el ejército. ¿Y los narcos? No están en el organigrama pero saben mandar. Sigue habiendo elecciones, pero la competencia deja de ser pareja. El partido en el poder controla las autoridades electorales, el tribunal de disputas, los presupuestos y la justicia penal. Atemos los cabos. También hay facciones entre ellos, aliados que dicen no, y eliminados de la lista. Lo que no hay, al menos en papel, es un despacho secreto que lo escriba todo.

Por la corrupción de los gobiernos anteriores voté por las promesas de López Obrador de acabar con ella; al poco tiempo algo me empezó a abrir los ojos.