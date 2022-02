«En México el mestizaje es el sujeto ideal de la nación. Pero con el mestizaje se quiere eliminar ciertas cosas y enfatizar otras. Es una mezcla que quiere borrar lo indígena y quiere resaltar lo blanco, [el término whitexican] no como burla al blanco mestizo por su color de piel, sino como un reproche a quien se beneficia de la injusticia y no hace nada por enmendar el error».

Whitexican

Origen y uso del término

Periodistas y académicos han comentando que el término critica la convicción de que la sociedad mexicana, a consecuencia del mestizaje, es en cierta manera «posracial». En relación a la persistencia cultural del racismo, la socióloga Mónica Moreno, profesora en la Universidad de Cambridge, ha destacado la evocación del mestizaje como manera de minimizar el racismo en México. «En México el mestizaje es el sujeto ideal de la nación. Pero con el mestizaje se quiere eliminar ciertas cosas y enfatizar otras. Es una mezcla que quiere borrar lo indígena y quiere resaltar lo blanco, [el término whitexican] no como burla al blanco mestizo por su color de piel, sino como un reproche a quien se beneficia de la injusticia y no hace nada por enmendar el error».

Controversias

Mónica Moreno ha planteado que utilizar la palabra whitexican puede ser discriminatorio u ofensivo, pero no es racista, debido a que los grupos referidos por el término no están incrustados en relaciones institucionalizadas de subordinación, como lo han sido las palabras peyorativas “prieto”, “indio”, “naco” y “gato”. Escribiendo para El Economista, Vidal Llerenas Morales sostiene que «se trata de un concepto útil» que enfrenta la prevalencia de supuestos como la meritocracia en el discurso político mexicano”.

Sidoso

Hace unos 20 años yo estaba por Madrid (mi único viaje a Europa para conseguir editor en Barcelona... con cero resultados). En el suelo de la plaza central había un triste chavo flaco y desarrapado pidiendo dinero y con un cartel que pregonaba TENGO SIDA. Le di unas monedas y me incliné para tomarle una foto. De inmediato me interpeló una chava francesa que pasaba por ahí y a gritos destemplados me reclamó que yo era un abusador. Yo entonces pensé que se trataba de un evento válido: el chavo estaba en un sitio público y pregonaba abiertamente su desgracia, pero tal vez ella tenía razón y yo me vi muy insensible.