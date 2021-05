Chumel Torres se lanza contra Tenoch Huerta tras su mensaje contra el racismo

Al inicio del video, se le puede ver a Huerta sentado en un sofá con sus compañeros mientras hace “zapping” con el control remoto, y va “cambiándole de canal”, señalando a todos los que aparecen en pantalla como “blanco, whitexican, wanna be whitexican, bueno ese es sólo mal actor”.

La tarde de este domingo, el youtuber de El pulso de la República empleó su cuenta para escribir: “Si pudiéramos convertir la frustración de Tenoch en energía, nos volvemos Suecia en una semana”, mensaje que al momento cuenta con arriba de 15 mil “Me gusta” y ha sido replicado en más de mil 300 ocasiones.

El polémico tuit de Chumel colocó en los marcadores de tendencias el nombre de Tenoch, de quien otras personas también han expresado comentarios encontrados, pues mientras muchos usuarios apoyan la visibilización contra el racismo que ha emprendido el actor ya desde hace algún tiempo, otros lo han criticado severamente derivado del tuit de Chumel.

Huerta ha sido criticado por ciertos internautas, pues aseguran que el referirse como “White trash” sobre algunas personas de color de tez claro, no es la mejor manera de contrarrestar el racismo y la discriminación.

A su vez, han acusado al histrión de estar “frustrado” y de ser una persona “prejuiciosa”, pues algunos señalan que educar sobre racismo siendo racistas no está bien, y estigmatizar a las personas por ser blancas no solucionará la discriminación. Por su parte Tenoch no ha comentado nada al respecto, pero pronto estrenará más capítulos sobre este proyecto en su canal de Youtube.