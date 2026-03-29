Los Viagras, la primera gran traición al CJNG

La captura de “El Congo” reveló que Los Viagras rompieron su alianza con el CJNG tras la muerte del Mencho y disputan Uruapan. Este grupo, con historial de cambios de bando, podría detonar nuevos episodios de violencia en Michoacán y Guerrero

Hace unos días fue capturado en Uruapan, Ricardo Rodríguez Guízar “El Congo”, se trata de un operador regional que fungía como jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en dicha ciudad, por tanto, forma parte del tercer escalafón de su estructura. Él cual reveló que, desde la muerte de Nemesio Oseguera, la organización de los Viagras, con la que venían trabajando en alianza hace al menos tres años, los habían traicionado y por tanto les disputan ahora la plaza de Uruapan.

Los Viagras no son en estricto sentido parte del CJNG, por tal motivo no se puede hablar de una fractura interna, pero sí es una de las organizaciones aliadas de mayor importancia regional para dicho cártel, porque a partir de la alianza con ellos y con los Blancos de Troya, han podido controlar el triángulo de Apatzingán-Nueva Italia-Uruapan, que es vital para el dominio de Tierra Caliente.

Se trata de una clan familiar conformado por los hermanos Nicolás, Rodolfo, Mariano y Carlos Sierra Santana, que son originarios del municipio de Huetamo, Michoacán, los cuales comenzaron a tener contactos con las organizaciones criminales de la zona, a través de las peleas de gallos, ya que ellos eran criadores, de forma que en esos espacios conocieron a José de Jesús Méndez Vargas “El Chango”, uno de los fundadores de la Familia Michoacana y se volvieron operadores de dicha organización en el municipio de Buenavista Tomatlán.

A finales de 2010, dentro de la Familia Michoacana comenzó a gestarse una ruptura interna que partió a la organización en dos frentes, el primero de ellos se llamó Caballeros Templarios, dirigido por Nazario Moreno González “El Chayo” (quien supuestamente había sido asesinado) y Servando Gómez Martínez “La Tuta”, los cuales se llevaron la mayor parte de los operadores y territorios, mientras que la segunda facción conservó el nombre de Familia Michoacana y quedó a cargo de Jesús Méndez Vargas, al que le dejaron menos líderes y territorio.

A pesar de haber sido reclutados por “El Chango” Méndez, los Hermanos Sierra Santana prefirieron irse a los Caballeros Templarios, con Servando Gómez “La Tuta”, para quien constituyeron en Buenavista, una red de extorsión a productores agrícolas y producción de metanfetaminas.

El dominio de los Caballeros Templarios en Michoacán fue afectado por el surgimiento de los Grupos de Autodefensa, encabezados en principio por ciudadanos que respondieron con armas a la incapacidad del Estado para garantizar su seguridad, pero este movimiento pronto se llenó de oportunistas, es decir, de criminales que ya tenían hombres y armas, que vieron en las autodefensas una oportunidad de incrementar sus territorios.

En ese contexto, Los Viagras realizaron una segunda traición, cuando se acercaron a ellos emisarios del Cártel Jalisco Nueva Generación para ofrecerles armas y dinero, para simular ser un grupo de autodefensa y combatir abiertamente a los Caballeros Templarios, quien hasta ese momento eran sus jefes, trato que aceptaron y se sumaron públicamente al movimiento de autodefensas.

Fue así como en 2013 Los Viagras nacieron como organización independiente, disfrazada de grupo de autodefensa. De hecho, en 2014, Alfredo Castillo, enviado especial del Gobierno de Peña Nieto para la pacificación de Michoacán, incorporó al grupo de autodefensas de Los Viagras a la Policía Rural de Michoacán y les entregó uniformes y placas, junto a otras personas ligadas con el crimen organizado, lo que generó reacciones negativas por parte de la población.

La fachada de autodefensas de Los Viagras duró poco y ya para 2015 funcionaban abiertamente como un grupo criminal, dedicado a la extorsión y producción de drogas sintéticas en la región de Tierra Caliente con epicentro en Apatzingán. Al inició operó como una organización aliada del CJNG hasta que sus intereses comenzaron a colisionar, de forma que en 2019 dicha alianza se rompió por primera vez y comenzó una disputa por la parte central de Michoacán.

Los Viagras no fueron los únicos en romper su alianza con el CJNG en esos años, también lo hicieron otras organizaciones, como la encabezada por Juan José Farías “El Abuelo”, que ahora se conoce como el Cártel de Tepalcatepec o la Nueva Familia Michoacana, que se reagrupó después del arresto de “El Chango” Méndez, por lo que al tener un enemigo común, buscaron al Cártel de Sinaloa, para establecer una alianza que apodaron “Cárteles Unidos”, la cual le disputó los municipios de Michoacán al CJNG.

Sin embargo, Los Viagras, volvieron a dar un viraje de 180 grados, al separarse de Cárteles Unidos en 2023 y establecer una alianza con el CJNG, a quienes habían estado combatiendo los últimos cuatro años. Por lo que en conjunto la nueva alianza del CJNG, Los Viagras y los Blancos de Troya, lograron una posición dominante en Michoacán, con algunos focos de resistencia por parte de Cárteles Unidos y otras organizaciones de corte local.

Sin embargo, como ya lo mencionó Ricardo Rodríguez Guízar “El Congo”, al parecer Los Viagras volvieron a recurrir a una enésima traición y romper la alianza que mantenían desde 2023 con el CJNG, aprovechando la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. Ahora todo indica que buscan cómo mejorar su posición a costa de sus anteriores aliados.

Los Viagras son la segunda organización criminal más poderosa en Michoacán, solo por detrás del CJNG, tienen una posición muy fuerte en Apatzingán, Nueva Italia, Uruapan, Parácuaro y Lázaro Cárdenas, incluso en municipios de Guerrero, como Zihuatanejo, La Unión de Isidoro Montes de Oca y Zirándaro.

En mapa anexo, se puede observar la cobertura territorial de Los Viagras que abarca 59 municipios, 52 en Michoacán, con una alta concentración en el sur, Tierra Caliente y la parte central, así como siete en Guerrero, en las zonas de la Costa Grande y Tierra Caliente, por lo que, si bien estamos frente a una organización de corte regional, lo cierto es que es una de las de mayor influencia nacional en su tipo.

En ese contexto, era previsible que el abatimiento de Nemesio Oseguera fuera aprovechado por los rivales del CJNG para tratar de arrebatar territorios a dicha organización, pero ahora otro foco de preocupación es el rompimiento de alianzas, que comienza con Los Viagras, que han cambiado de bando a conveniencia a lo largo de su historia y que pueden convertirse en una fuente de violencia en Michoacán y Guerrero.

De hecho, Apatzingán y Uruapan serían las zonas urbanas con mayor riesgo de incremento en la violencia ante el rompimiento de Los Viagras y el CJNG, no solo por la ubicación e importancia estratégica de ambas ciudades para el dominio de Michoacán, sino porque ambas organizaciones, que antes cooperaban y ahora son enemigas, tienen una posición fuerte en dichas zonas.

Esto puede ser síntoma, o preludio de movimientos mayores entre los aliados o las células que componen al CJNG, derivado de los cambios internos que se están detonando en la organización a partir de la disputa sucesoria tras la falta de Nemesio Oseguera, lo que sí es un hecho es que las autoridades deberán reforzar el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, para contener estos incrementos de violencia que se pueden presentar en una entidad que lleva años padeciendo al crimen organizado y que no ve salida en esta situación de alto riesgo.