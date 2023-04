El Secretario de la Defensa y su familia han realizado viajes de paseo al extranjero con presupuesto público, que incluye un séquito de al menos 10 militares para atender sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete y además los efectivos encargados de la avanzada.

Los viajes del General Secretario. Luis Cresencio Sandoval es una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en alianza con Fábrica de Periodismo, firmada por Ignacio Rodríguez Reyna y publicada el pasado 17 de abril.

La información que da lugar a la investigación proviene de los archivos de la Ayudantía General del Secretario de la Defensa Nacional hackeados por el grupo Guacamaya. En estos se da cuenta de manera detallada de los lujosos viajes familiares del General Sandoval.

Los viajes, organizados por la ayudantía del General, siguen una misma estructura.

Para los vuelos se utiliza el jet GulfStream G550 de la Fuerza Aérea Mexicana; se llega a hoteles de lujo; se come y cena en restaurantes reconocidos; hay viáticos más que suficientes; se hacen visitas a lugares turísticos y a tiendas de marca. El General viaja acompañado de su familia, que incluye a su esposa, hija, hijo, nuera, nieta y a veces su consuegra. Y también se invita a amigos.

Los documentos que prepara la Ayudantía General de la Sedena, para organizar y operar estos viajes, ofrecen información precisa y al detalle de los hoteles en los que se hospedan, los restaurantes en los que comen y cenan, los sitios a visitar y los centros comerciales y tiendas de marca a los que va la familia del General.

De los documentos hackeados por el grupo Guacamaya se puede reconstruir al detalle los viajes a Nueva York (2019 y 2021); Moscú y San Petersburgo (2021); Roma, Florencia, Venecia; Milán (2022), y Colorado Spring, Colorado (2022).

La investigación se puede consultar en la página del MCCI mexicanos@contralacorrupcion.mx e incluye imágenes de los documentos que se consultaron donde, entre otras cosas, vienen los costos de los viajes, que se concluye se hicieron a cargo del presupuesto de la Sedena.

A manera de ejemplo, solo para señalar el tipo de viaje, aquí los hoteles en los que la familia se quedó: Westin Grand Central (Nueva York); Anantara Palazzo Naiadi (Roma); Westin Excelsior (Florencia); St Regis (Venecia); Park Hyatt (Milán) y Garden of the Gods Resort and Club (Palm Spring, Colorado).

En la lista de los restaurantes están The View el Marriot Marquis (Nueva York); Martini Dolce & Gabbana (Milán); Antico Pignolo (Venecia); Café Rivoire (Florencia). Y una idea más precisa del nivel y costo del viaje la dan las tiendas que visitaron en Italia: Gucci, Balenciaga, Salvatore Ferragamo, Valentino, Prada, Versace, Bulgari y Celine, entre otras.

Las tiendas en las que estuvieron en Nueva York, señala la ayudantía del General, fueron Louis Vuitton, Tiffany & Co., Burberry y Neiman Marcus. En Palm Spring visitaron algunos outlets premium, como el Cherry Creek, en Denver, con tiendas solo de marca.

La Ayudantía General, a disposición del Secretario Sandoval y su familia, en información de la Sedena, cuenta con 287 efectivos, que incluyen dos grupos de escoltas para la familia del Secretario, pero también sastres, peluqueros, médicos, elementos de inteligencia y contrainteligencia. Los hechos hablan por sí solos, pero el General Sandoval sigue en su cargo. Este es el país en el que vivimos.