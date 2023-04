Durante su conferencia de prensa matutina López Obrador desestimó dicha información, la cual calificó que fue proporcionada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) o cualquier otra agencia del Gobierno estadounidense.

Además, cuestionó que periodistas y dueños de medios de comunicación, llevaran a cabo ese tipo de viajes con lujos.

“Es parte de lo mismo, esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Segurísimo, ¿cómo hackearon el sistema de información de la Sedena? Eso es Claudio X. González con ellos. No sé tampoco, yo creo que dicen que estuvo 15 días ¿no?, nunca ha estado el General que yo sepa. ¡Ah! Su familia a lo mejor sí, ¿y qué? ¿cuál es el problema?”, dijo.

“Me van a decir ‘es que ese es su dinero’ [de los empresarios], no, no, no, no. También ese dinero que manejan es dinero público, ¿qué no venden protección? ¿Qué no venden publicidad gubernamental?. Son otras implicaciones, es el querer manchar porque la calumnia cuando no mancha tizna, son unos calumniadores y siempre han actuado así. Lo que está quedando de manifiesto, que es bueno, es que tienen buenos seguidores, bastantes, en nuestro país”, declaró.