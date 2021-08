Mantenerte enfocado es la clave para lograr tus metas

“Siempre que quieras lograr algo, mantén los ojos abiertos, concéntrate y asegúrate de saber exactamente qué es lo que quieres. Nadie puede alcanzar su objetivo con los ojos cerrados”. Paulo Coelho

¿Ya sabes qué quieres en tu vida, cuál es el enfoque que tomarás hoy mismo hasta cumplir con el objetivo de negocios que te has propuesto?

Definido tu objetivo, ya sea en lo laboral, espiritual, familiar o tus proyectos empresariales, solo falta una cosa por hacer, y ese será la aportación que te voy a compartir, porque cuando hay una buena planeación, lo que resta es solo seguirla.

La herramienta que te quiero ofrecer el día de hoy es: Actúa con enfoque.

Deja de soñar, de decir: “yo quiero”, “yo deseo”, “yo anhelo” a pasar a decir “LO HARÉ”; no te la pases soñando con cosas que tú sabes que no estas comprometido a cumplir, deja a un lado la mediocridad, pasa de una vez a cumplir, convertir en realidad tus objetivos. Al iniciar una empresa, necesitas de un plan de negocios. Si en algún momento observas que el proyecto está tomando otro rumbo, no te desesperes. Consulta con tus asesores revisa tu planificación y en caso de ser necesario reenfocarlo al camino correcto.

Estoy de acuerdo en que las personas no tengan la menor idea de poder hacer algo posible por las opiniones de los demás, te digo desde hoy que las escuches y dale un valor para tu proyecto dependiendo si te aportan valor o no te dan el impulso de seguir, no deseches malos comentarios, pero tampoco te dejes aplastar por ellos, solo tenlos en cuenta.

Desde hoy tu vida cambia, desde hoy tú vas a dejar de soñar, y vas a convertir en posible todas tus ideas de negocios, por más absurdas que parezcan si tienen viabilidad y te enfocas en ellas; ¿crees que tienes valor?, pues sal y demuéstralo, para que las personas que te llamaron loco, tonto, mediocre o que te decían que fueras realista o maduraras, se queden calladas; muestra tu trabajo, tu empeño en cumplir tus metas, la sola acción en sí, ya dice qué tipo de persona eres y el potencial que tienes.

¿Quieres dinero?, busca maneras de conseguirlo; ¿quieres una empresa?, determina el plan de negocios; ¿no eres inteligente?, sal y estudia; ¿tu cuerpo no tiene forma?, busca un gimnasio; no te limites en la vida con solo soñar, soñar no está mal, pero no cumplir lo que quieres, es un problema mayor. “Lo que obtienes al alcanzar tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes”. Andrew Carnegie

Debido a lo anterior, sería mucho más sencillo si estos sueños que tú tienes los convertiremos en metas positivas y objetivos, medibles y alcanzables:

Enfoque positivo: La acciones que tomas día a día tienen su base en tus pensamientos y palabras. Si te fijas como meta “no tener problemas con el dinero” continuarás enfocándote en tus problemas financieros y en las carencias que tengas; sin embargo, si pones tu meta como “quiero tener mucho dinero” ya tiene un enfoque positivo y de ahí deben partir tus acciones para lograrlo. “«No me importa cuánto poder, brillo o energía tengas, si no lo aprovechas y lo enfocas en un objetivo específico, y lo mantienes allí, nunca lograrás tanto como tu habilidad lo amerite”. Zig Ziglar

Medibles: pregúntate a ti mismo si realmente conoces tu meta, fijando pequeñas metas que te lleven a cumplirla, en este caso primero sería deshacerte de las deudas para mejorar tu salud financiera: “quiero tener mis tarjetas de crédito en ceros para junio de este año” y así hasta que llegues a la meta inicial que teníamos “quiero tener mucho dinero”. Una meta es absolutamente diferente de un deseo. Es algo claro, escrito y específico. Se puede describir con rapidez y facilidad a otra persona. Se puede medir y se sabe cuándo se ha alcanzado y cuándo no se ha alcanzado. Brian Tracy

Alcanzables: en ocasiones confundimos el sueño con la meta y nos olvidamos de irnos por partes, en este caso si el sueño es demasiado grande debes dividirlo en varias metas alcanzables y poco a poco irlas adaptando. Recuerda que una gran bola de nieve comenzó con un copo pequeño. “El mayor peligro para la mayoría no reside en establecer una meta demasiado alta y fracasar, sino en establecerla demasiado corta y conseguirla”. Andrew Carnegie

Comunícate con tu equipo: no basta con que tú y los otros directivos estén enfocados. Los colaboradores también deben ‘ponerse la camiseta’. El escenario ideal es un equipo motivado y trabajando para alcanzar las metas de crecimiento en conjunto.

Calcula riesgos: administrar riesgos es complicado. Si es verdad que dejar pasar una oportunidad puede ser un exceso de cautela, correr riesgos innecesarios es irresponsable y puede colocar al negocio en una situación delicada. Evalúa y toma las decisiones correctas para mantener a la empresa en su enfoque de continuar como negocio en marcha y generar utilidades.

Lograr mantenerte enfocada es clave no solo para tener el trabajo listo, también es clave para disponer del tiempo que mereces para hacer otras cosas.

Si sabes qué quieres realmente, serás una máquina que no podrá detenerse hasta llegar a su destino, y para cerrar quiero citar a Jack Canfield: “Las personas exitosas mantienen un enfoque positivo en la vida sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor. Se mantienen enfocados en sus éxitos pasados ​​en lugar de sus fracasos pasados, y en los próximos pasos de acción que deben tomar para acercarlos al cumplimiento de sus metas en lugar de todas las otras distracciones que la vida les presenta”.