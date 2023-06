Al empoderar a Ruelas Echave el PRI nacional termina de armar la tarima para que el triduo que integran Moreno Cárdenas, López Valdez y el Senador Mario Zamora tome el control del partido tricolor en Sinaloa. Con Paola Gárate, o sin ella, sucederá esta alianza con miras a obtener el mayor número de posiciones políticas frente a lo que se ve venir como arrasadora votación a favor de Morena. Allí es donde se sabrá si Malova ahuyenta o atrae votos, según recuerde u olvide el electorado sinaloense.

Obligadamente tienen conexión política tres hechos que sucedieron en Sinaloa el miércoles, por más separación de contextos que se le quiera dar a cada uno. La visita de Marcelo Ebrard a Mazatlán en la aspiración de ocupar el cargo que hoy desempeña Andrés Manuel López Obrador, la designación de Álvaro Ruelas Echave como emisario en Sinaloa de Alejandro Moreno Cárdenas, y la condena judicial a ocho años de prisión determinada para Luis Ángel Pineda Ochoa, ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo estatal, por apropiarse de recursos públicos. El vínculo se llama Mario López Valdez.

El ex Gobernador Malova asomó la cara hace algunos días después de arrinconarse mientras corrían los juicios por presuntos actos de corrupción contra sus ex funcionarios: el del ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, que en febrero de 2019 libró la cárcel al llegar a un acuerdo con un Juez para pagar sólo 7 de 14 millones de pesos utilizados de manera ilegal, y el de Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Finanzas, que en 2021 logró que la justicia le obsequiara el sobreseimiento de la acción penal por acusaciones de desempeño irregular de la función pública.

La reaparición de López Valdez en un video donde el 2 de junio se adelantó a que el Partido Revolucionario Institucional diera a conocer la designación de Paola Gárate como su dirigente en Sinaloa, lo cual la militancia priista interpretó como el regreso del malovismo al PRI, requería de alguna píldora para la desmemoria y ésta la aportó el Poder Judicial al dictarle la condena a Pineda Ochoa, que es el primero y tal vez el único que estará tras las rejas por el desenfrenado manejo de las finanzas públicas en el período de 2011 a 2016.

Pero también López Valdez intenta tender puentes de acercamiento y colaboración con Marcelo Ebrard, quien se posiciona como la segunda “corcholata” en el tinglado sucesorio del Presidente López Obrador y qué mejor “estatequieto” que el pisotón a la cola de la corrupción de Malova en el mismo día que el ex Secretario de Relaciones Exteriores se hallaba en Mazatlán buscando el apoyo de líderes y empresarios alternativos. ¿Casualidad? No; más bien se trata de operatividad de alto nivel. Es colmillo político.

Y por si faltara algo para arrimarle el PRI a Malova, marcándole distancia con Ebrard, fue consumada la designación de Ruelas Echave como delegado en Sinaloa del Comité Ejecutivo Nacional que preside Alito, conociéndose la ininterrumpida amistad del ex Alcalde de Ahome con el ex Gobernador y empresario ferretero. ¿Evidencias del lazo entre López Valdez y Ruelas Echave? Aquella encerrona de abril de 2016 cuando se pactó el apoyo de malovismo a quien era candidato a la Presidencia Municipal de Ahome por la coalición “Todos por México”?

Bastantes y extrañas cosas veremos de aquí al 2 de junio de 2024, día de la votación para Presidente de México. Por lo pronto está claro que el PRI echará mano de quien sea, inclusive de traidores y presuntos saqueadores del erario, para reponerse de la fuga incontenible de liderazgos y militantes. Y que López Valdez, por su parte, utilizará al partido que expulsó de sus filas a Quirino Ordaz Coppel para intentar la venganza contra el ex Gobernador, hoy Embajador en España, que le tatuó a Malova el estigma de corrupción, así lo haya dejado impune.

El proceso electoral ha arrancado, así determinen lo contrario los órganos y leyes en la materia. Por eso la pertinencia de ver más allá de lo que parece normal y de estereotipos que esconden mil y una realidades. En el mismo día, el 21 de junio, ocurrieron más cosas que las que se pueden abordar en la conversación pública o aquellas que se presentan inconexas y en los hechos tienen un sólido lazo político, como sucede con la visita proselitista de Ebrard, el rigor de la justicia aplicado a LAPO, y el empoderamiento que el PRI le da a Ruelas Echave.

Y lo que viene. Habrá muchas encrucijadas en las cuales los partidos, o bien los actores políticos, deberán decidir con quién se juntan y a quiénes les descubren con anticipación uñas, dientes y colas para evitar cargar con desprestigios ajenos. Marcelo Ebrard originó en algunas horas varios movimientos en el ajedrez sinaloense del poder, pero están próximos a venir Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Ricardo Monreal en calidad de “corcholatas”.