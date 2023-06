El PAN Sinaloa está abierto a dialogar con el Gobernador Mario López Valdez para el proceso electoral 2024, informó Roxana Rubio Valdez, dirigente del partido.

“Con Malova, con quien guste, excepto todo aquel que le levante la bandera a Morena, definitivamente yo soy una mujer incluyente, soy una mujer abierta a las alianzas, soy una mujer que lo único que quiere es que le vaya bien a este País, que le vaya bien a Sinaloa, y todo lo que venga a sumar, adelante”, expresó la política.

La opinión de Rubio Valdez coincide con la de la dirigente estatal del PRI, Paola Gárate Valenzuela, en dejarle la puerta abierta a Malova en caso que quisiera regresar a la política.

“Estoy también en la misma disposición de sumar buenos cuadros, buenos perfiles, gente que vengan a sumar y, sobre todo, gente que al momento de ganar haga buen Gobierno porque eso es lo que se nos caracteriza como partido, que los gobiernos que ponemos, sean buenos gobiernos”, dijo la panista.

Comentó que Gárate Valenzuela está en su derecho como dirigente estatal del PRI de abrirle las puertas a las personas que se quieran unir al proyecto de coalición.

“De verdad yo seré muy respetuosa porque si en su momento dado llegamos a una coalición y a ella le toca decidir tal cual que vaya algún candidato por el PRI y escoge al personaje que me estás mencionando, tu servidora no va a ser obstáculo para nada porque ellos sabrán a quién van a escoger”, expuso.

Tras la conclusión de la administración de López Valdez, los ex secretarios de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, y de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro fueron acusados por desvíos millonarios de recursos públicos.

En el caso de Pineda Ochoa fue condenado a 13 años de prisión por el desvío de 8.6 millones de pesos; Echeverría Aispuro pagó 7 millones de los 14 millones que la Fiscalía General del Estado comprobó de desvío en el erario.

Además la Auditoría Superior del Estado advirtió que entre 2011 y 2016 el Gobierno del Estado dejó una deuda de mil 338 millones 367 mil 501 pesos de recursos que fueron descontados a los trabajadores pero no enterados al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.

“Eso ya no me voy a meter, las autoridades serán las correspondientes de indagar, perdón, de investigar y de hacer las sanciones que correspondan, pero sí ya yo como presidenta del partido lo único que te puedo decir es que se encarguen las autoridades si hay delito o no hay delito”, opinó Rubio Valdez.

Noroeste: ¿Es Malova un político confiable?

Roxana: Yo no te puedo decir quién es confiable y quién no es confiable, a mí no me consta absolutamente nada, yo lo único que quiero es que se sume toda la gente que quiera que le vaya bien a Sinaloa.