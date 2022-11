MedBeds (2)

‘Hace tiempo que se dispone de toneladas de información sobre los peligros potenciales de las vacunas. Todo el mundo ha podido hacer sus deberes y aprender sobre los daños potenciales. Los que nacieron con enfermedades graves y tienen enfermedades con otros problemas médicos accederán primero a las camas médicas. Todo el mundo podía elegir si se vacunaba o no. Los riesgos estaban disponibles para que cada uno eligiera por sí mismo’.

Preparación y expectativas

del tratamiento

1. Cita inicial. Los procedimientos duran desde unos minutos hasta 15 horas, dependiendo del caso. Entonces, cuando llame a su centro nacional, ellos programarán la consulta inicial con el centro más cercano a usted. Cuando llegue a la sesión de consulta, el personal médico irá a revisar su historial médico. En esa sesión, se le realizará una exploración de cuerpo completo, por lo general con un tipo de bata de hospital que solo dura unos minutos. Luego, discutirán los hallazgos del escaneo y los detalles de sus resultados. Discutirá lo que quiere que se haga y esa información se ingresará en la computadora. Luego, la computadora decidirá dónde se le colocará en la lista y se le notificará la fecha, la hora y el lugar de su tratamiento.

El día del tratamiento, cuando llegue, se le pedirá que se ponga una bata y se le dará un sedante ligero. A continuación, cuando se suba a la cama, se le liberará un gas somnífero. Este gas le mantendrá dormido durante todo el tratamiento. Una vez finalizado el tratamiento, se le trasladará a la zona de recuperación y será atendido por profesionales médicos. También puede ser atendido por consejeros, dependiendo del tipo de procedimiento que haya experimentado.

2. Sesiones. La mayoría de los problemas se solucionarán con una visita. Los casos más complejos pueden requerir hasta tres sesiones.

3. Preparación para una sesión. A todos se les administra un sedante antes de acostarse y luego se los pone a dormir durante el tratamiento, ya sean unos minutos o 15 horas. La claustrofobia no es un problema.

4. Prioridad. Los no vacunados tendrán prioridad sobre los vacunados. Las personas que hayan sufrido efectos secundarios por inyectarse voluntariamente el veneno de las vacunas en el cuerpo serán tratadas después de las que no se vacunaron. Hace tiempo que se dispone de toneladas de información sobre los peligros potenciales de las vacunas. Todo el mundo ha podido hacer sus deberes y aprender sobre los daños potenciales. Los que nacieron con enfermedades graves y tienen enfermedades con otros problemas médicos accederán primero a las camas médicas. Todo el mundo podía elegir si se vacunaba o no. Los riesgos estaban disponibles para que cada uno eligiera por sí mismo.

5. Personas sin hogar. Habrá equipos humanitarios que se acercarán a las personas sin hogar para recibir tratamiento. Nadie se queda atrás.

6. Expectativas. También tendrá que darse cuenta de que con Nesara / Gesara el mundo cambiará como lo vemos ahora. No habrá vagabundos, mendigos, pobreza, sufrimiento o hambre. TODO estará cambiando .

Aunque habrá prioridades para los no vacunados, se prevé que todas las personas que necesiten tratamiento serán tratadas de inmediato. No hay necesidad de preocuparse por recibir tratamiento en una cama médica.

https://mundomisterioso.net/2021/12/camas-medicas-medbeds-debes-saber-esto-documento-de-12-paginas-sobre-su-implantacion.html