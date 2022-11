MedBeds (4)

“‘Las cirugías en las camas médicas darán resultados inmediatos. Por ejemplo, un lanzador de béisbol que necesita cirugía puede meterse en una cama médica y estar listo para lanzar muy pronto después del tratamiento. En realidad, estarán listos para lanzar antes de que se despierten y salgan de la cama médica’”.

Habilidades de tratamiento

1. Beneficios para la salud. Med Beds puede corregir los problemas médicos de los pacientes para restaurar el cuerpo de una persona a un estado óptimo.

2. Órganos que vuelven a crecer. Los lechos pueden reemplazar o hacer crecer miembros y órganos.

3. Nuevos huesos y sanación. Para quienes tengan una prótesis, la prótesis será retirada por la cama y disuelta para que se pueda llevar a cabo una curación beneficiosa.

4. Cirugía. Las cirugías en las camas médicas darán resultados inmediatos. Por ejemplo, un lanzador de béisbol que necesita cirugía puede meterse en una cama médica y estar listo para lanzar muy pronto después del tratamiento. En realidad, estarán listos para lanzar antes de que se despierten y salgan de la cama médica.

5. Daño VAX (vacunas). Las camas pueden revertir el daño causado por las vacunas, sin embargo aquellos que estén desocupados y tengan lesiones naturales, sus lesiones serán una prioridad.

6. Pacientes cardíacos. Med Beds curan problemas cardíacos de todo tipo.

7. Adicciones. Si. Las adicciones se pueden curar. Pero la gente todavía tendrá que trabajar sobre por qué se volvieron adictos en primer lugar.

8. Disolución de piezas añadidas quirúrgicas. Las camas disolverán cualquier pieza agregada quirúrgicamente y repararán el daño, devolviendo el cuerpo al estado saludable antes de que comenzaran los problemas.

9. Quimio. La cama médica no sólo cura el daño causado por la quimioterapia, sino que devuelve al cuerpo la salud completa eliminando todos los crecimientos anormales.

10. Alergias. Se eliminarán las alergias.

11. Odontología. Todos los problemas dentales serán reparados. Y los dientes se regenerarán. Los dientes también se relajarán si es necesario.

12. Sobrepeso. Si. Puede volver a su peso ideal.

13. Visión y audición. Si. Su visión y audición pueden volver a su estado óptimo y las cataratas también pueden corregirse.

14. Cicatrices. Las cicatrices se repararán y desaparecerán.

15. Esquizofrenia. Los problemas mentales se pueden reparar.

16. Autismo. A los niños autistas se les puede ayudar con la curación.

17. Ortopedia. También se tratarán temas de ortopedia como el ajuste de los huesos y la corrección ósea.

18. Depresión. La DEPRESIÓN se aliviará gradualmente. Eventualmente, un individuo tendrá que lidiar con el trauma de una manera positiva. Habrá muchos consejeros entrenados espiritualmente, tanto humanos como no humanos, para ayudar a cualquier persona con depresión.

19. Mejoras. Med Beds puede hacer que alguien sea más empático, inteligente, etc. También se pueden aprender / descargar idiomas adicionales. Sin embargo, es importante tener una razón para utilizar las mejoras que solicita para su descarga. Por ejemplo, no habría razón para descargar todos los idiomas de este planeta si no planea usarlos. Y una gran parte de la experiencia en este planeta es el proceso de aprender los conocimientos que necesitas.

20. Salud perfecta. Las camas devolverán su cuerpo a una salud óptima.

21. Sana la mente. Cuando sanas la mente, sanas el cuerpo.

22. Vitalidad. Las Med Beds devuelven a las personas una salud óptima. Si tiene 80 años, por ejemplo, tendrá la mejor salud para una persona de 80 años. Eso no significa que será tan ágil y en forma como si tuviera 30 años. La regresión de edad es posible para extender su vida. No todo el mundo será aprobado para la regresión de edad. No es algo que se tome a la ligera. Será aprobado para los propósitos correctos.

23. Problemas desde el nacimiento. Las camas pueden corregir problemas que incluso aparecieron al nacer.

24. ADN. Med Beds revertirá las expresiones genéticas que están apagadas, como MTHFR, dominancia de estrógenos y problemas de metilación con la desintoxicación y limpieza del ADN.

