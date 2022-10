Memento mori, tempus fugit y carpe diem (3)

¿Dónde está el equilibrio

entre presente y futuro?

Pero no nos volvamos locos, cojamos todo nuestro dinero gritando por la calle «memento mori, tempus fugit y carpe diem» y nos vayamos de fiesta despilfarrando lo que tanto tiempo nos ha costado lograr.

Te vas a morir, sí. Pero con suerte dentro de muchos, muchos años. Y querrás vivir bien.

Hay situaciones claras donde mirar al futuro tiene muchísimas ventajas, como aprender a invertir. Y gracias a la función de utilidad marginal, sabemos que los primeros euros gastados se disfrutan mucho, los últimos muy poco.

Es decir, que si quieres gastarte 20 euros en un vino porque lo disfrutas mucho, genial. Pero dejarte 200 euros en un vino más caro te compensa menos, porque no es 10 veces mejor.

Yo soy muy conservador y miro mucho por el futuro. Tal vez demasiado. Desde pequeño he sido bastante ahorrador (aunque con las cosas que me gustaban como los videojuegos, no tanto).

Personalmente, creo que está en mi naturaleza valorar mucho más el futuro que el presente y estoy trabajando para cambiarlo porque creo que está desbalanceado. Solo cuando me pongo a reflexionar tranquilamente sobre conceptos como «memento mori, tempus fugit o carpe diem» es cuando me doy cuenta de ello e intento equilibrar entre ambos.

Pero poco a poco me va calando más y más.

Me he dado cuenta que vivo siempre pensando en el futuro. A veces sacrifico todo el presente pensando en que es ahí, en un futuro que puede que no llegue, cuando todo irá perfecto.

No hay que posponer la felicidad. La primera vez que escuché esta frase me sonó muy vacía y barata, pero creo que especialmente si eres una persona muy autoexigente y que piensa en exceso en el futuro como yo, te puede hacer un click mental como me hizo a mí.

Como me gusta decir, hay que ponerle las cosas fáciles a tu yo del futuro. Pero sin sacrificar el presente, un equilibrio.

Creo que es muy útil tener estos tres conceptos («memento mori, tempus fugit y carpe diem») presentes para tener una dosis de realidad y superar algunos miedos. También cuando le damos demasiadas vueltas a la cabeza y estamos paralizados por algo.

Hay situaciones en las que se ve claro que hay que apostar por el presente, otras en las que la opción acertada es apostar por el futuro. Pero la vida está llena de grises, donde es difícil balancear.

No te voy a decir dónde está el equilibrio, creo que no me corresponde a mi decirlo, no soy ningún gurú. Aún estoy encontrando mi balance ideal y creo que es una búsqueda que lleva años.

Además, creo que cada cual tiene su punto de equilibrio entre presente y futuro en una parte diferente. Unos vivirán más en el presente y otros serán más precavidos. Y nada que reprochar a ninguno de los dos. Viven su vida como ellos quieren vivirla.

Pero sí creo que es muy importante pararse a reflexionar. Con este artículo he intentado exactamente eso, que te pares a pensar sobre el presente y el futuro. Que trates de encontrar tu punto de equilibrio para estar más cerca de tu vida ideal.

Recordemos que vamos a morir («memento mori»), que el tiempo vuela («tempus fugit») y que hay que vivir en el presente («carpe diem»). Todo ello poniendo las cosas fáciles a nuestro yo futuro.

