México anuncia PIB e inflación

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la jornada del lunes a la baja ante la situación entre Estados Unidos y Canadá, que sumó un nuevo elemento de incertidumbre sobre el rumbo de la economía y del comercio en Norteamérica.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en todo el planeta. El mercado bursátil de Estados Unidos terminó con un desempeño mixto la jornada del lunes, a la espera de perspectivas monetarias y datos económicos, sin dejar de lado la incertidumbre geopolítica. Los indicadores accionarios, que vienen de una semana de descenso, permanecieron cerca de su peor nivel en tres semanas.

Las bolsas de valores estadounidenses pusieron fin a una racha de varias semanas al alza y la semana pasada registraron su primera caída desde finales de julio. Las tasas de rendimiento de los Bonos del Tesoro continuaron bajo presión y la tasa de 30 años superó brevemente el 5.3 por ciento, su nivel más alto desde 2007, antes de que la ampliación del programa de recompra del Departamento del Tesoro brindara un alivio temporal. La semana pasada la dependencia gubernamental anunció que duplicará el monto asignado para la recompra de bonos gubernamentales de largo plazo de 2 mil a 4 mil millones de dólares, con la intención de ofrecer una mayor liquidez en el mercado.

Del lado geopolítico, Estados Unidos arrancó con las sanciones económicas contra Irán que calificó de históricas, con el propósito de presionarlo para finalizar el conflicto con el cumplimiento de sus condiciones. En la semana, los inversionistas esperan indicadores como la venta de casas, la confianza del consumidor, el índice de precios con base en el gasto personal y la balanza comercial. Además, Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, participará en el simposio de Jackson Hole, donde los operadores buscarán pistas sobre el futuro de las tasas de interés del banco central más seguido del mundo.

De este lado de la frontera, las bolsas de valores mexicanas terminaron nuevamente al alza el lunes, extendiendo un día más el rebote reciente, aunque desacelerando las ganancias matutinas, tras conocer algunos datos locales relevantes. Los indicadores, que ganaron más de 2 por ciento la semana pasada, enlazaron cuatro sesiones de avance, algo no visto desde mediados de junio. Además, recuperaron su mejor puntaje en dos semanas.

Los inversionistas incorporaron que México creció con menos intensidad en el segundo trimestre del año, por lo que quedó debajo de lo previsto por los analistas. Pese a ello, el periodo continuó como el de mayor crecimiento en casi seis años. El Producto Interno Bruto azteca sufrió una desaceleración en el segundo trimestre del año, al reportar un avance de 1.4 por ciento frente a los tres meses previos; por sectores, las actividades primarias aumentaron 4.8 por ciento en el trimestre, mientras que el sector secundario o industrial avanzó 0.9 por ciento y el sector terciario o de los servicios subió 2.3 por ciento.

La inflación en México avanzó 0.10 por ciento en la primera quincena de agosto, colocándose en 3.26 por ciento a tasa anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que estuvo por debajo de lo esperado por los analistas. Por su parte, el índice de inflación subyacente subió 0.08 por ciento en la quincena y 3.93 por ciento a tasa anual, de igual manera por debajo de lo esperado por el mercado.

En temas energéticos, tenemos que los precios internacionales del petróleo iniciaron la semana con descensos, en respuesta a las últimas amenazas de Estados Unidos a Irán, las cuales podrían resultar en una escalada de las tensiones en Medio Oriente. Así, el precio del barril de crudo estadounidense, West Texas Intermediate, disminuyó 1.78 por ciento para colocarse en 85.51 dólares, mientras que el referente europeo, Brent del Mar del Norte, descendió 1.23 por ciento hasta los 93.23 dólares el barril. Con el ajuste, el precio del petróleo estadounidense se enfilaba a su segundo descenso al hilo y el referente europeo buscaba cortar una racha de seis jornadas de aumentos.

Scott Bessent, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que Irán enfrenta un “Día D” en materia económica con el rompimiento de todos los vínculos económicos entre ambas naciones y la amenaza de imponer sanciones a quienes sigan apoyando al régimen iraní. Señaló que el mundo debe comprender que su objetivo es cortar toda vía de salvación económica que sostenga al régimen tiránico hasta que Teherán quede aislado. El Gobierno de Irán, por su parte, dijo que incluyó en una lista negra a 45 buques petroleros que rompieron las normas de tránsito por el Estrecho de Ormuz, por lo que amenazó con tomar represalias contra quienes realicen negocios con ellos.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la jornada del lunes a la baja ante la situación entre Estados Unidos y Canadá, que sumó un nuevo elemento de incertidumbre sobre el rumbo de la economía y del comercio en Norteamérica. De acuerdo con los registros de Banxico, la moneda mexicana terminó la jornada de este lunes en 16.96 unidades por dólar, lo que representa una depreciación de 4 centavos respecto al cierre previo del viernes, manteniéndose cerca de niveles no vistos desde finales de mayo de 2024. Según analistas, el dólar fue impulsado por la latente incertidumbre geopolítica, lo que elevó la cautela de los inversores y generó presiones bajistas para sus principales contrapartes.

El Presidente Trump dijo ayer que los aranceles que pagan los autos, los camiones, las autopartes y el acero provenientes de Canadá subirán hasta 50 por ciento a partir del próximo año, luego del fracaso en las negociaciones comerciales la semana pasada. El Mandatario agregó que no mantendrá un trato preferencial a los productos canadienses y dijo que su país vecino norte ha afectado durante años a los agricultores y otros productores estadounidenses. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.