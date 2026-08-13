México debe aprender a anticipar a Estados Unidos

Anticipar es un ejercicio estratégico: pregunta qué podría ocurrir, cómo distintos escenarios podrían afectarnos y qué capacidades, alianzas y decisiones debemos desarrollar antes de que llegue la próxima disrupción. Y el desafío analítico consiste en identificar qué cambios son teatrales, cuáles son tácticos y cuáles reflejan transformaciones más profundas de la política y la sociedad estadounidenses

Para México no existe un entorno externo más relevante que Estados Unidos. Sin embargo, pocas veces ha habido un momento en que Estados Unidos haya sido tan difícil de interpretar. Esta es la paradoja que se encuentra en el centro del desafío estratégico que enfrenta México hoy. Conocemos a Estados Unidos de cerca, quizá más que a cualquier otro país del mundo. Nuestras economías están profundamente integradas. Nuestras sociedades están entrelazadas a través de la migración, los vínculos familiares, los negocios, la educación, la cultura y la vida cotidiana transfronteriza. Nuestro futuro en materia de seguridad, energía, comercio, empleo e industria está determinado, de una u otra forma, por decisiones que se toman en Washington, Austin, Sacramento, Phoenix, Chicago y muchos otros centros de poder político y económico estadounidenses. La familiaridad puede ser engañosa. El Estados Unidos que enfrentamos hoy es, al mismo tiempo, profundamente familiar y profundamente transformado. Sus instituciones siguen siendo reconocibles; su poder sigue siendo enorme; su mercado continúa siendo indispensable; y su sociedad sigue siendo extraordinariamente dinámica. Pero su política, su visión del mundo, su concepción de las alianzas y su disposición a sostener el orden internacional que ayudó a construir están en constante evolución. Por ello, la conferencia US Policy Outlook no fue simplemente un foro de análisis. Fue un ejercicio de interpretación estratégica. Reunió a responsables de políticas públicas, líderes empresariales, académicos, analistas y especialistas para abordar una pregunta que se ha vuelto urgente para México: ¿qué tipo de Estados Unidos está emergiendo y qué debemos hacer para prepararnos?

No subestimar la profundidad de los cambios

La respuesta fácil es centrarse en la disrupción. No faltan ejemplos. El regreso de Donald Trump a la Presidencia ha intensificado la volatilidad, las tensiones institucionales, la polarización y un entorno de políticas públicas más confrontativo. Sin embargo, si México interpreta el momento actual únicamente a través de la personalidad del presidente Trump corre el riesgo de subestimar la profundidad de los cambios que están ocurriendo. La pregunta más compleja es si estamos presenciando un periodo pasajero de turbulencia política o una reconfiguración estructural más duradera. La realidad es que aún no lo sabemos. Estados Unidos siempre ha atravesado ciclos de reforma, reacción, expansión, repliegue, apertura y desconfianza hacia el exterior. Pero hoy varias tendencias parecen converger de una manera que podría trascender a una sola administración. Las instituciones que antes articulaban amplios consensos están debilitándose o siendo renegociadas. Las bases sociales de los acuerdos políticos se han vuelto más frágiles. Los supuestos económicos que sustentaron la globalización están siendo revisados. El lenguaje del interés nacional se ha vuelto más transaccional. El antiguo consenso bipartidista en torno al libre comercio, las alianzas internacionales y el liderazgo estadounidense en el mundo se ha fracturado. Un país que durante décadas se concibió como el principal arquitecto y garante del orden internacional de la posguerra parece ahora, al menos en parte, más interesado en transformarlo que en sostenerlo. Este cambio no es únicamente diplomático o ideológico; también es económico. La política comercial ya no se discute principalmente en términos de eficiencia, ventajas comparativas o bienestar del consumidor. Cada vez se analiza más desde la resiliencia, la capacidad industrial, la competencia tecnológica, la seguridad de las cadenas de suministro y el posicionamiento geopolítico. En este sentido, la política económica se ha vuelto abiertamente estratégica. Aranceles, subsidios, controles a la inversión, restricciones a las exportaciones, políticas energéticas e incentivos industriales ya no son ámbitos separados. Son instrumentos dentro de una competencia más amplia por el poder, la producción y la ventaja tecnológica.

La doble realidad que México enfrenta

Para México, esto es especialmente importante porque no somos observadores distantes de estos cambios; estamos inmersos en ellos. México no contempla la transformación de Estados Unidos desde lejos. Forma parte del sistema norteamericano que Estados Unidos está reevaluando. Nuestras exportaciones, inversiones, mercados laborales, remesas, flujos migratorios, desafíos de seguridad y oportunidades industriales están vinculados a decisiones tomadas en Estados Unidos. Cuando Washington modifica las reglas del comercio, México resiente el impacto de inmediato. Cuando Estados Unidos redefine su política migratoria, México se convierte en parte de la respuesta operativa. Cuando la política estadounidense coloca al fentanilo, el crimen organizado o el control fronterizo en el centro del debate interno, México es incorporado directamente a la discusión. Y cuando la política industrial estadounidense busca reducir la dependencia de China, México se convierte simultáneamente en una oportunidad y en un espacio de competencia. Esto genera una doble realidad. México probablemente nunca había tenido una oportunidad tan grande para posicionarse como un socio estratégico indispensable para Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, rara vez había enfrentado un entorno de políticas públicas tan volátil y exigente. La oportunidad es evidente. La reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la búsqueda de resiliencia, la regionalización de la globalización y la necesidad de reducir dependencias excesivas de China apuntan hacia Norteamérica. México cuenta con ventajas geográficas, demográficas, manufactureras, comerciales y con décadas de experiencia como parte de una de las plataformas productivas más integradas del mundo. Si Estados Unidos busca una economía regional más segura y competitiva, México no es un elemento opcional de esa estrategia. Es una pieza central.

La interdependencia genera negociación y vulnerabilidad

Pero los riesgos son igualmente reales. La relevancia estratégica no se traduce automáticamente en una ventaja estratégica. Debe organizarse, defenderse y convertirse en política pública. México puede beneficiarse del nearshoring, pero solo si atiende retos como la confiabilidad energética, la infraestructura, la seguridad, el Estado de derecho, el capital humano, el estrés hídrico, la capacidad aduanera y la certidumbre regulatoria. Puede ser un socio fundamental para la competitividad de Norteamérica, pero únicamente si abandona la expectativa pasiva de que la inversión llegará por sí sola debido a cambios en el entorno internacional. También puede preservar y profundizar el T-MEC, pero solo si aborda la revisión de 2026 con disciplina, rigor técnico y una estrategia clara de construcción de alianzas en Estados Unidos y Canadá. Sería un error asumir que la interdependencia nos protege por sí misma. No lo hace. La interdependencia genera capacidad de negociación, pero también vulnerabilidad. Proporciona argumentos, pero no influencia automática. Hace necesaria la cooperación, pero no la garantiza. Por ello, la tarea de México no consiste únicamente en comprender a Estados Unidos. México debe aprender a anticiparlo. Comprender es un ejercicio retrospectivo: explica lo que ocurrió. Anticipar es un ejercicio estratégico: pregunta qué podría ocurrir, cómo distintos escenarios podrían afectarnos y qué capacidades, alianzas y decisiones debemos desarrollar antes de que llegue la próxima disrupción. Para anticipar a Estados Unidos, México debe mirar más allá de los titulares. Debe distinguir entre ruido y señales. No toda orden ejecutiva, discurso, amenaza arancelaria o consigna de campaña representa un cambio permanente. Pero tampoco toda disrupción es temporal. El desafío analítico consiste en identificar qué cambios son teatrales, cuáles son tácticos y cuáles reflejan transformaciones más profundas de la política y la sociedad estadounidenses.

¿Qué significa comprender la política estadounidense?

México también debe ampliar su mapa de Estados Unidos. Washington es fundamental, pero no es todo el país. Estados como Texas, California, Arizona, Michigan, Illinois y Georgia no son únicamente actores subnacionales; son ecosistemas económicos y políticos con relevancia directa para México. Texas, en particular, es el lugar donde muchas abstracciones se vuelven concretas: allí convergen los flujos comerciales, los sistemas energéticos, la migración, la gestión fronteriza, la logística, la inversión y los conflictos políticos. Comprender la política estadounidense hacia México requiere entender no solo a las instituciones federales, sino también a los estados, empresas, sindicatos, comunidades, universidades, tribunales, medios de comunicación y movimientos políticos que moldean la toma de decisiones en Estados Unidos. Esto es especialmente importante para las empresas mexicanas. Para aquellas que operan en o con Estados Unidos, el mercado estadounidense ya no puede verse únicamente como un destino comercial. Es también un entorno político, regulatorio y geoestratégico. Las empresas deben comprender no solo la demanda, la logística y el financiamiento, sino también la política industrial, los incentivos estatales, la aplicación de reglas comerciales, la regulación laboral, los requisitos de contenido nacional, las sanciones, las restricciones tecnológicas y las narrativas políticas sobre México en Estados Unidos. En un entorno económico cada vez más politizado, la estrategia empresarial y la comprensión geopolítica ya no pueden separarse. Lo mismo aplica para las políticas públicas. México necesita una estrategia de vinculación con Estados Unidos más sofisticada, mejor financiada y permanente. Esto implica fortalecer relaciones no sólo con el Gobierno federal, sino también con gobernadores, alcaldes, legisladores, asociaciones empresariales, universidades, centros de investigación, organizaciones laborales y actores de la sociedad civil. Implica invertir en análisis y diplomacia pública. Implica contar mejor la historia de México: no de manera defensiva ni ingenua, sino estratégica. México debe explicar por qué su éxito es importante para Estados Unidos, por qué la competitividad de Norteamérica requiere un México fuerte y por qué la cooperación es más eficaz que la coerción para enfrentar los desafíos que preocupan a ambos países.

Se requieren análisis rigurosos, independientes y prácticos