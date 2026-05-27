El riesgo ya no es político... está en tu estrategia

“Cuando un país entra en la conversación global del riesgo, las empresas no pueden seguir planeando como si nada estuviera pasando”

Cuando una empresa deja de organizarse alrededor de procesos y comienza a girar alrededor de personas, el poder deja de servir a la organización... y empieza a servir intereses individuales. Y cuando el entorno cambia y nadie está mirando, el verdadero riesgo ya no está afuera... está en la forma en que decidimos ignorarlo

Muchas empresas familiares siguen viendo la coyuntura política como un espectáculo lejano. Como algo que pertenece a las mañaneras, a los medios o a los analistas. Pero los mercados no reaccionan a discursos. Reaccionan al riesgo. Y cuando el riesgo sube: • el dinero se vuelve más caro; • la inversión se vuelve más selectiva; • el crédito se vuelve más exigente; • y las decisiones... más lentas. El verdadero problema no es el escándalo político. El verdadero problema es cuando el país comienza a percibirse como un lugar más incierto para invertir, financiarse y crecer. Ahí es donde muchas empresas fallan. Porque siguen operando como si el entorno fuera estable... cuando el entorno ya cambió.

Lo que muchas empresas aún no están entendiendo

Cuando actores internacionales -gobiernos, reguladores, fondos- endurecen su lenguaje sobre temas como seguridad, estado de derecho o certidumbre institucional, el impacto no se queda en la narrativa política. Se traduce en decisiones financieras. Se mete directo a: • la banca; • los fondos de inversión; • el acceso al financiamiento; • el costo del capital; • y la percepción internacional del país. Y aunque muchos empresarios digan: “eso no tiene que ver conmigo”, la realidad es otra. Porque cuando aumenta el riesgo país: • los bancos preguntan más; • el compliance se endurece; • los fondeos se revisan; • las inversiones se postergan; • y el crecimiento pierde tracción. El golpe no siempre es inmediato. Pero sí es acumulativo... y silencioso.

El nuevo error: no

monitorear el entorno

Antes, leer el entorno era una ventaja. Hoy, es una obligación. Las empresas familiares que no tienen un sistema -aunque sea sencillo- para monitorear variables clave están tomando decisiones a ciegas. Porque el riesgo hoy no solo es financiero. Es geopolítico, reputacional y sistémico. Y lo más delicado: se mueve más rápido que la capacidad de adaptación de muchas organizaciones.

¿Qué debe hacer el Consejo de Administración?

Aquí es donde los consejos deben evolucionar. Pasar de la supervisión pasiva... a la inteligencia estratégica. No basta con revisar resultados. Hoy hay que leer el contexto.

Algunas preguntas

estratégicas clave:

1. ¿Qué tan dependientes somos de un solo mercado? Si el negocio depende de un país, cliente o fuente de financiamiento, el riesgo se concentra. Diversificar ya no es crecimiento. Es protección. 2. ¿Estamos monitoreando variables externas de forma sistemática? Tipo de cambio, tasas, percepción internacional, decisiones regulatorias. No para reaccionar... sino para anticipar. La mayoría improvisa. Las mejores empresas se preparan. 3. ¿Tenemos liquidez para escenarios más largos de lo esperado? En incertidumbre: • el efectivo compra tiempo; • el endeudamiento exige disciplina; • y la cobranza define la supervivencia. La liquidez ya no es táctica. Es estratégica. 4. ¿Nuestro gobierno corporativo resiste entornos exigentes? Hoy la confianza se audita. Las empresas deberán

fortalecer: • cumplimiento; • transparencia; • trazabilidad; • auditoría; • y control interno. Porque el capital huye de la opacidad... aunque el negocio sea rentable. 5. ¿Estamos haciendo planeación por escenarios reales? La pregunta ya no es: “¿Qué creemos que va a pasar?” La verdadera pregunta es: “¿Qué haremos si el entorno se complica más de lo esperado?” 6. ¿Tenemos un mapa dinámico de riesgos? No un documento estático. Un mapa vivo. Que incluya: • riesgo financiero; • riesgo reputacional; • riesgo regulatorio; • riesgo geopolítico; • y riesgo de dependencia comercial.

El error más peligroso

El peor error en tiempos de incertidumbre es la normalización. Operar como si nada estuviera cambiando. Planear como si el entorno fuera predecible. Decidir como si el riesgo fuera irrelevante. Porque mientras algunos niegan el riesgo... otros ya están: • ajustando su estructura; • fortaleciendo liquidez; • revisando contratos; • blindando compliance; • y tomando posiciones estratégicas. Las empresas que más necesitan cambiar... suelen ser las que más se aferran a la comodidad. “En tiempos de incertidumbre, la estrategia vale más que el optimismo”. Las crisis no solo destruyen empresas débiles. Destruyen empresas distraídas. Por eso las familias empresarias inteligentes no solo administran el presente. Desarrollan capacidad de lectura del futuro. Porque cuando el entorno se vuelve incierto, la diferencia entre sobrevivir y desaparecer no está en el tamaño del negocio...está en la calidad de las decisiones.

Reflexiones

para el Consejo