México vs. Estados Unidos: qué se disputa

La cooperación internacional en seguridad y justicia opera simultáneamente sobre planos de confianza y desconfianza, articulados mediante sofisticadas redes de relaciones que dependen más de vínculos personales que institucionales.

El desencuentro entre México y Estados Unidos parece estar a punto de reventar. Y frente a ello surgen dos preguntas fundamentales: ¿qué está realmente en disputa y a quién beneficia el conflicto, si hablamos de políticas públicas y de su impacto sobre la población? En términos más simples: ¿qué pelean y en beneficio de quién? Conviene tomar distancia frente a la radicalización en curso, especialmente cuando la fortaleza de cada postura depende, en buena medida, de la capacidad para movilizar el respaldo de sus respectivas audiencias. Desde que Trump afirmó que México está gobernado por el crimen organizado, he sostenido -entrevista tras entrevista- que esa declaración parecía desnudar el desalineamiento en el diagnóstico bilateral sobre seguridad. Y no se trata de un asunto menor: durante décadas ambos países han procurado, al menos en apariencia, sostener la idea de que entienden el problema de manera similar y trabajan del mismo lado de la mesa. También insistí en prestar atención al perfil del Embajador de Trump en México, algo que muy pocas personas hicieron. Gracias a mi acceso a fuentes bien informadas sobre los cambios estratégicos y operativos en Estados Unidos, antes incluso de la publicación de las políticas de Trump en materia de seguridad nacional, drogas y terrorismo, mis dudas sobre el escenario más probable comenzaron a disiparse: conflicto y fractura. Sólo quedaba observar hacia dónde se movería la Presidenta Sheinbaum para confirmar lo que terminó expresándose en su discurso del domingo pasado. En mi experiencia, la cooperación internacional en seguridad y justicia opera simultáneamente sobre planos de confianza y desconfianza, articulados mediante sofisticadas redes de relaciones que dependen más de vínculos personales que institucionales. Cuando López Obrador impuso controles legales inéditos sobre la operación de funcionarios estadounidenses acreditados en México -según me relataron personas directamente afectadas por esas medidas- comenzaron a colapsar las condiciones que permitían administrar esos delicados equilibrios.

La colaboración implica respetar ciertas formas