El populismo no es una ideología sino una actitud frente a la responsabilidad. Ya que el populista no quiere ser responsable, solo quiere ser popular. Así, dejamos de hacer lo que debíamos hacer porque cuando haces lo que tienes que hacer muy probablemente no vas a ser popular, de ahí la importancia de tener gobernantes responsables. El político populista quiere tener una alta popularidad, aunque su gobierno sea un desastre.

@ClouthierManuel