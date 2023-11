gfarber1948@gmail.com / @Farberismos

¿Qué es una Estrella Michelin?

https://guide.michelin.com/es/es/articulo/features/que-es-una-estrella-michelin

¿El tipo de servicio influye? Para nada. El tipo de servicio que un restaurante quiere ofrecer es cosa suya y de nadie más. En ningún caso influye sobre la concesión o no de una Estrella Michelin.

¿Cualquier restaurante puede optar a las Estrellas? Sí. Cualquier restaurante, de cualquier estilo y tipo de cocina, puede optar a las estrellas.

¿Son los restaurantes los que deben solicitar las estrellas? Si un restaurante ya aparece en la Guía Michelin no es necesario que la solicite, pues todos los restaurantes de la Guía se reevalúan periódicamente. Por supuesto, todo restaurante es libre de solicitar su inclusión en la Guía Michelin y siempre estamos encantados de recibir correos de nuestros lectores y usuarios, informándonos de los lugares que les han enamorado.

Si un chef deja el restaurante... ¿se le quita automáticamente la estrella? No tiene por qué, pues las estrellas Michelin se otorgan al restaurante y no al chef. Unas veces, el restaurante subirá de categoría al sous chef -con el mismo talento que su predecesor-, otras contratarán al chef de otro restaurante no menos talentoso. Sencillamente, volveremos al restaurante y veremos si se sigue comiendo igual de bien.

¿Existen criterios infalibles para obtener una Estrella? No existe una fórmula matemática secreta: lo único que buscamos es una cocina realmente excepcional. Algunas Estrellas Michelin son innovadoras, otras tradicionales. Hay restaurantes que ofrecen menús del día, otros con propuestas a la carta... y los hay tanto formales como informales. No creemos que a nadie le gusten todos los restaurantes que proponemos y así es como tiene que ser. Lo único que decimos es que “estos son los restaurantes con la mejor cocina en los que disfrutar de las experiencias culinarias más destacadas”. Queda pues en manos del lector o lectora elegir cuál de ellos se adapta mejor a sus necesidades y/o preferencias.

¿Existe un límite de estrellas a repartir por año? No, no existe un cupo. A menudo barajamos muchos candidatos durante un mismo año, pero algunos no llegan a cuajar por falta de regularidad. Puede ocurrir que algunos tengan uno o dos grandes platos en su carta, pero que el resto no sea tan destacable. Otras cocinas pueden tardar un poco más en madurar.

¿Qué hace que un restaurante pierda su(s) Estrella(s)? Hacemos nuestras guías pensando en nuestros lectores, por lo que, si percibimos que la cocina de un restaurante deja de estar a la altura, no le volvemos a conceder la Estrella al año siguiente.

¿El restaurante tiene que ser de estilo formal para obtener una Estrella? Una de las grandes ideas equivocadas acerca de nuestra Guía es que tenemos preferencia por los restaurantes más formales, lo cual es sencillamente erróneo. Puede que esto provenga de hace unos 30 o 40 años, cuando en la mayoría de las ciudades europeas la mejor cocina se solía encontrar en los restaurantes de estilo formal. Por suerte, ahora tenemos restaurantes con Estrella en todos los estilos, incluidos algunos locales asiáticos de comida callejera, y es el sector de la hostelería en general el que sale ganando.

¿También se tiene en cuenta la carta de vinos? Por lo general, los restaurantes que se toman en serio su cocina se esfuerzan por proponer una buena carta de vinos para complementarla, por lo que una cosa suele llevar a la otra.